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Visos serijos

  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
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  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
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  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.

Nauja

Vaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

TAK6000BL/00

Gali būti

Mėlyna
Mėlyna
Rožinė
Rožinė

Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.

Susipažinkite su ausinėmis, sukurtomis saugiai klausytis ir reguliariai atnaujinti stilių. Ant ausinių kaušelių esantys „ePaper“ ekranai leidžia vaikams naudoti nuotraukas ir lengvai keisti individualizuotą išvaizdą. Garsumo ribos saugo jauną klausą namuose ir kelionėje.

Peržiūrėti visas naudas

Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.

  • Belaidės ant ausų dedamos ausinės

  • Garsumas ribojamas iki 85 dB

  • Tinkinamas „ePaper“ ekranas

  • Patvarios ir sulankstomos

Nauja išvaizda, kada tik jie panorės

Nauja išvaizda, kada tik jie panorės

Nuo šeimos ar augintinių nuotraukų iki meno kūrinių vaizdų – ant ausinių kaušelių esantys „ePaper“ ekranai suteikia vaikams smagų būdą individualizuoti ausines nenaudojant lipdukų. Tiesiog pasirinkite mobiliajame įrenginyje išsaugotą nuotrauką ir įkelkite ją į ekraną naudodami mūsų papildomą programėlę. Įkeltas vaizdas lieka matomas net išjungus ausines.

Visada saugu, visada smagu. Garsumo ribos namams ir kelionėms*

Visada saugu, visada smagu. Garsumo ribos namams ir kelionėms*

Šios ausinės specialiai sukurtos taip, kad būtų itin saugios jaunoms ausims: klausantis namuose ar mokantis garsumas ribojamas iki 75 dB. Klausantis triukšmingesnėje aplinkoje už namų ribų, tėvai gali naudoti programėlę „Philips Headphones“ ir nustatyti kelionės režimo 85 dB garsumo ribą.*

Patogios vaikams ir lengvai naudojamos

Patogios vaikams ir lengvai naudojamos

Dideli apvalūs valdymo mygtukai ausinių kaušelių apačioje leidžia vaikams lengvai naudotis šiomis ausinėmis, o taškai lankelio galinėje pusėje padeda suprasti, kaip tinkamai jas užsidėti. Paminkštintą lankelį lengva reguliuoti, o mažesni ausinių kaušeliai su minkštomis formą įsimenančio putplasčio pagalvėlėmis švelniai prisitaiko prie augančių ausų ir patogiai priglunda.

Techninės savybės

Vadovai ir dokumentacija

ES atitikties deklaracija

  • PDF fail., 469.9 kB
  • 15 September 2026

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 2.7 MB
  • 5 September 2026

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
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Atsakomybės apribojimai

  1. Laikantis saugaus klausymosi standartų EN 50332, garsumas ribojamas iki 75 dB įprastu režimu ir iki 85 dB kelionės režimu.