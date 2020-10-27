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Nauja
TAK6000BL/00
Jiems patinkanti išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
Susipažinkite su ausinėmis, sukurtomis saugiai klausytis ir reguliariai atnaujinti stilių. Ant ausinių kaušelių esantys „ePaper“ ekranai leidžia vaikams naudoti nuotraukas ir lengvai keisti individualizuotą išvaizdą. Garsumo ribos saugo jauną klausą namuose ir kelionėje.
Belaidės ant ausų dedamos ausinės
Garsumas ribojamas iki 85 dB
Tinkinamas „ePaper“ ekranas
Patvarios ir sulankstomos
Nuo šeimos ar augintinių nuotraukų iki meno kūrinių vaizdų – ant ausinių kaušelių esantys „ePaper“ ekranai suteikia vaikams smagų būdą individualizuoti ausines nenaudojant lipdukų. Tiesiog pasirinkite mobiliajame įrenginyje išsaugotą nuotrauką ir įkelkite ją į ekraną naudodami mūsų papildomą programėlę. Įkeltas vaizdas lieka matomas net išjungus ausines.
Šios ausinės specialiai sukurtos taip, kad būtų itin saugios jaunoms ausims: klausantis namuose ar mokantis garsumas ribojamas iki 75 dB. Klausantis triukšmingesnėje aplinkoje už namų ribų, tėvai gali naudoti programėlę „Philips Headphones“ ir nustatyti kelionės režimo 85 dB garsumo ribą.*
Dideli apvalūs valdymo mygtukai ausinių kaušelių apačioje leidžia vaikams lengvai naudotis šiomis ausinėmis, o taškai lankelio galinėje pusėje padeda suprasti, kaip tinkamai jas užsidėti. Paminkštintą lankelį lengva reguliuoti, o mažesni ausinių kaušeliai su minkštomis formą įsimenančio putplasčio pagalvėlėmis švelniai prisitaiko prie augančių ausų ir patogiai priglunda.
Laikantis saugaus klausymosi standartų EN 50332, garsumas ribojamas iki 75 dB įprastu režimu ir iki 85 dB kelionės režimu.