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Visos serijos

  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
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  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
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  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
  • Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.

Nauja

Vaikiškos belaidės ant ausų dedamos ausinės

TAK6000PK/00

Gali būti

Mėlyna
Mėlyna
Rožinė
Rožinė

Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.

Susipažinkite su ausinėmis, sukurtomis saugiam klausymuisi ir reguliariam stiliaus atnaujinimui. Ant ausinių kaušelių esantys ePaper ekranai leidžia vaikams naudoti nuotraukas ir lengvai keisti individualizuotą išvaizdą. Garsumo ribojimas apsaugo jaunas ausis namuose ir keliaujant.

Peržiūrėti visas naudas

Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.

  • Belaidės ant ausų dedamos ausinės

  • Garsumas ribojamas iki 85 dB

  • Pritaikomas ePaper ekranas

  • Patvarios ir sulankstomos

Tvirtos, patvarios ir sulankstomos

Šios iš patvarių, netoksiškų medžiagų pagamintos ausinės sukurtos taip, kad atlaikytų intensyvų kasdienį vaikų naudojimą. Nenaudojamas ausines galima sulankstyti plokščiai ir lengvai laikyti stalčiuje. Jas taip pat galima sulankstyti plokščiai ir į vidų, kad taptų kompaktiškos ir lengvai tilptų į kišenes bei krepšius.

Programėlė Philips Headphones su tėvų kontrolės funkcijomis

Naudojant mūsų papildomą programėlę galima nustatyti klausymosi trukmės apribojimus, kad vaikai nesiklausytų per ilgai. Programėlėje taip pat galima pakeisti numatytąją šių ausinių nuostatą, ribojančią garsumą iki 75 dB, į kelionės režimą, kuriame garsumas ribojamas iki 85 dB.

Ilgai veikianti baterija ir paprastas belaidis prijungimas

Nuo savaitgalio pramogų iki namų darbų – visiškai įkrovus šias ausines galima naudoti iki 45 valandų (įkrovimas per USB-C trunka 2 valandas). Specialus BT mygtukas ant ausinių leidžia vaikams lengvai susieti jas su savo įrenginiais, o daugiataškis ryšys suteikia galimybę vienu metu prisijungti prie daugiau nei vieno įrenginio.

Techninės savybės

Vadovai ir dokumentacija

ES atitikties deklaracija

  • PDF fail., 469.9 kB
  • 15 September 2026

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 2.7 MB
  • 5 September 2026

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Įprastu režimu garsumas ribojamas iki 75 dB, o kelionės režimu – iki 85 dB, laikantis saugaus klausymosi standartų EN 50332.