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Nauja
TAK6000PK/00
Jų mėgstama išvaizda. Garsas, kuriuo galite pasitikėti.
Susipažinkite su ausinėmis, sukurtomis saugiam klausymuisi ir reguliariam stiliaus atnaujinimui. Ant ausinių kaušelių esantys ePaper ekranai leidžia vaikams naudoti nuotraukas ir lengvai keisti individualizuotą išvaizdą. Garsumo ribojimas apsaugo jaunas ausis namuose ir keliaujant.
Belaidės ant ausų dedamos ausinės
Garsumas ribojamas iki 85 dB
Pritaikomas ePaper ekranas
Patvarios ir sulankstomos
Šios iš patvarių, netoksiškų medžiagų pagamintos ausinės sukurtos taip, kad atlaikytų intensyvų kasdienį vaikų naudojimą. Nenaudojamas ausines galima sulankstyti plokščiai ir lengvai laikyti stalčiuje. Jas taip pat galima sulankstyti plokščiai ir į vidų, kad taptų kompaktiškos ir lengvai tilptų į kišenes bei krepšius.
Naudojant mūsų papildomą programėlę galima nustatyti klausymosi trukmės apribojimus, kad vaikai nesiklausytų per ilgai. Programėlėje taip pat galima pakeisti numatytąją šių ausinių nuostatą, ribojančią garsumą iki 75 dB, į kelionės režimą, kuriame garsumas ribojamas iki 85 dB.
Nuo savaitgalio pramogų iki namų darbų – visiškai įkrovus šias ausines galima naudoti iki 45 valandų (įkrovimas per USB-C trunka 2 valandas). Specialus BT mygtukas ant ausinių leidžia vaikams lengvai susieti jas su savo įrenginiais, o daugiataškis ryšys suteikia galimybę vienu metu prisijungti prie daugiau nei vieno įrenginio.
Įprastu režimu garsumas ribojamas iki 75 dB, o kelionės režimu – iki 85 dB, laikantis saugaus klausymosi standartų EN 50332.