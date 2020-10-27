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Visos serijos

  • „Ringo Duo“
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  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
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  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“
  • „Ringo Duo“

Moving SoundAnt ausų dedamos belaidės ausinės

TAMS1BK/00

1 apdovanojimas

Gali būti

Geltona
Geltona
Juoda
Juoda

„Ringo Duo“

Itin lengvos ausinės, pasižyminčios ikonišku 80-ųjų dizainu ir įspūdingu šiuolaikišku garsu. Jas galite naudoti belaidžiu būdu arba prijungę laidu, o juodi, geltoni ir oranžiniai ausinių kaušelių paminkštinimai dar labiau sustiprina retro nuotaiką.

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„Ringo Duo“

  • Įspūdingas garsas. Retro išvaizda

  • Klausykitės belaidžiu būdu arba prijungę laidu

  • Iki 26 valandų atkūrimo trukmė

  • Pridedamas USB-C laidas

Naujai atgimusi 80-ojo dešimtmečio ikona

Naujai atgimusi 80-ojo dešimtmečio ikona

Išvaizda nukelia į praeitį. Garsas grąžina į dabartį. Specialiai suderinti 40 mm garsiakalbiai šioms ant ausų dedamoms ausinėms suteikia šiltą skambesį, sodrius žemuosius dažnius ir aiškų vokalą. Klausykitės belaidžiu ryšiu arba prijunkite pridedamą USB-C laidą.

Itin lengvos ir su atsarginėmis retro spalvų ausų pagalvėlėmis

Itin lengvos ir su atsarginėmis retro spalvų ausų pagalvėlėmis

„Ringo Duo“ ausinės sveria vos 80 g, o itin lengvą lankelį paprasta reguliuoti, kad ausinės idealiai priglustų. Gaunate tris atsarginių ausų pagalvėlių rinkinius – juodos, geltonos ir oranžinės spalvų, tad galite jas derinti arba nederinti.

Ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas ir greitasis įkrovimas

Ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas ir greitasis įkrovimas

Visiškai įkrovus per USB-C, o tai trunka 2 valandas, muzikos galima klausytis iki 26 valandų. Jei reikia greitai papildyti energijos atsargas, įkrovę šias ant ausų dedamas ausines vos 15 minučių galėsite muzikos klausytis dar 6 valandas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image TPV_PBTAWARD156

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