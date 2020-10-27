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TAMS1BK/00
„Ringo Duo“
Itin lengvos ausinės, pasižyminčios ikonišku 80-ųjų dizainu ir įspūdingu šiuolaikišku garsu. Jas galite naudoti belaidžiu būdu arba prijungę laidu, o juodi, geltoni ir oranžiniai ausinių kaušelių paminkštinimai dar labiau sustiprina retro nuotaiką.
Įspūdingas garsas. Retro išvaizda
Klausykitės belaidžiu būdu arba prijungę laidu
Iki 26 valandų atkūrimo trukmė
Pridedamas USB-C laidas
Išvaizda nukelia į praeitį. Garsas grąžina į dabartį. Specialiai suderinti 40 mm garsiakalbiai šioms ant ausų dedamoms ausinėms suteikia šiltą skambesį, sodrius žemuosius dažnius ir aiškų vokalą. Klausykitės belaidžiu ryšiu arba prijunkite pridedamą USB-C laidą.
„Ringo Duo“ ausinės sveria vos 80 g, o itin lengvą lankelį paprasta reguliuoti, kad ausinės idealiai priglustų. Gaunate tris atsarginių ausų pagalvėlių rinkinius – juodos, geltonos ir oranžinės spalvų, tad galite jas derinti arba nederinti.
Visiškai įkrovus per USB-C, o tai trunka 2 valandas, muzikos galima klausytis iki 26 valandų. Jei reikia greitai papildyti energijos atsargas, įkrovę šias ant ausų dedamas ausines vos 15 minučių galėsite muzikos klausytis dar 6 valandas.
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