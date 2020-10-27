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TAMS1YL/00
„Ringo Duo“
Itin lengvos ausinės, pasižyminčios legendiniu 9-ojo dešimtmečio dizainu ir įspūdingu šiuolaikiniu garsu. Galite jas naudoti belaidžiu arba laidiniu būdu, o juodos, geltonos ir oranžinės ausinių kaušelių pagalvėlės dar labiau sustiprina retro nuotaiką.
Įspūdingas garsas. Retro išvaizda
Klausykitės belaidžiu arba laidiniu būdu
Iki 26 valandų atkūrimo laiko
Pridedamas USB-C laidas
Išvaizda grąžina į praeitį. Garsas – visiškai šiuolaikiškas. Specialiai suderinti 40 mm garsiakalbiai šioms ant ausų dedamoms ausinėms suteikia šiltą garsą, sodrius žemuosius dažnius ir aiškiai skambantį vokalą. Klausykitės belaidžiu būdu arba prijunkite pridedamą USB-C laidą.
„Ringo Duo“ ausinės sveria vos 80 g, o itin lengvą lankelį paprasta sureguliuoti, kad ausinės idealiai priglustų. Pridedami trys juodos, geltonos ir oranžinės spalvų atsarginių ausinių pagalvėlių rinkiniai, todėl galite jas derinti arba tyčia nederinti.
Visiškai įkrovę per USB-C jungtį per 2 valandas, muzikos galėsite klausytis iki 26 valandų. Jei energijos reikia greitai, vos 15 minučių įkrovę šias ant ausų dedamas ausines galėsite klausytis dar 6 valandas.
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