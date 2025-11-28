GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus
  • Aiškiai girdėkite garsus

Tikrai belaidės ausinės

TAT1108BK/00

4.7
| (9) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Aiškiai girdėkite garsus
Aiškiai girdėkite melodijas ir skambinančius pašnekovus. Šiose iš tikrųjų belaidėse ausinėse naudojami 6 mm garsiakalbiai, kad garsas būtų sodrus, o žemieji garsai – galingi, ir DI mikrofonas aiškiam garsui skambučių metu. Jos pasižymi IPX4 atsparumu purslams ir prakaitui ir turi kišeninį įkrovimo dėklą, kad galėtumėte klausytis 15 val.
Peržiūrėti visas naudas

Aiškiai girdėkite garsus

  • Gera skambučių kokybė

  • 6 mm garsiak. – galingi žem. dažniai

  • Ergonomiškas dizainas, kad būtų patogu

  • IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito

Nesijaudinkite. Naudojant dėklą veikia iki 15 val.

Nesvarbu, kiek laiko trunka jūsų diena, šios ausinės visada paruoštos veikti. Jos veikia 5 val., o naudodami patogų, kišeninį įkrovimo dėklą klausysitės dar 10 val.

Specialūs 6 mm garsiakalbiai skleidžia puikų garsą ir galingus žemuosius dažnius

Girdėkite garsus taip, kaip jie ir turi skambėti. Šios ausinės pasižymi specialiu dizainu ir 6 mm dinaminiais garsiakalbiais, kad girdėtumėte tikrai ypatingą garsą. Didelis garsiakalbių pajėgumas padeda sustiprinti dinamiką ir žemuosius dažnius, tad nepraleiskite nė takto.

Su DI veikiantis mikrofonas, kad skambučiai būtų aiškūs

Neleiskite, kad aplinkiniai garsai trukdytų klausytis. Šiose ausinėse įmontuotas su DI veikiantis mikrofonas. Jam naudojamas pažangus DI algoritmas, kad filtruotų nenorimą girdėti triukšmą ir būtų užtikrinta gera skambučių kokybė. Kaskart vieni kitus girdėkite aiškiai.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

9

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

14/05/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo dobre słuchawki

Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.

Argumentai už

Dźwięk, jakość, bateria.

Argumentai prieš

Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.