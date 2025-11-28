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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Gera skambučių kokybė
6 mm garsiak. – galingi žem. dažniai
Ergonomiškas dizainas, kad būtų patogu
IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito
Nesvarbu, kiek laiko trunka jūsų diena, šios ausinės visada paruoštos veikti. Jos veikia 5 val., o naudodami patogų, kišeninį įkrovimo dėklą klausysitės dar 10 val.
Girdėkite garsus taip, kaip jie ir turi skambėti. Šios ausinės pasižymi specialiu dizainu ir 6 mm dinaminiais garsiakalbiais, kad girdėtumėte tikrai ypatingą garsą. Didelis garsiakalbių pajėgumas padeda sustiprinti dinamiką ir žemuosius dažnius, tad nepraleiskite nė takto.
Neleiskite, kad aplinkiniai garsai trukdytų klausytis. Šiose ausinėse įmontuotas su DI veikiantis mikrofonas. Jam naudojamas pažangus DI algoritmas, kad filtruotų nenorimą girdėti triukšmą ir būtų užtikrinta gera skambučių kokybė. Kaskart vieni kitus girdėkite aiškiai.
4.7
iš 5
9
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
wookie-ls
14/05/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo dobre słuchawki
Uważam, że słuchawki są bardzo dobre. Na początku byłem rozczarowany, ale po dopasowaniu odpowiedniej wielkości nasadek i dobrym ułożeniu w uszach, nastąpiło miłe zaskoczenie. Słuchawki zaczęły grać wręcz rewelacyjnie. Bardzo głęboki bas, wyraźna przestrzeń, może trochę za mało środka. Kupiłem je około 3 tygodnie temu i ładowałem tylko raz, na samym początku. Używam ich codziennie przez około 1 - 1,5 godziny i bateria cały czas trzyma, więc pod tym względem też rewelacja. Udało mi się je kupić w Media Expert, w super promocji, która trwała raptem dwa dni... za cenę 59,00 zł. Dobra jakość wykonania, dobry dźwięk, dobra bateria. Etui mogło by być mniejsze, jeżeli mam się do czegoś doczepić. Dobrze leżą w uszach, są dość wygodne, nie wypadają, chociaż nie wiem jak jest podczas biegania - nie używałem. Jetem mega zadowolony i szczerze polecam ten produkt. Aha - jeden minus: wielka szkoda nie współpracują z aplikacją.
Argumentai už
Dźwięk, jakość, bateria.
Argumentai prieš
Zbyt duże etui, brak współpracy z aplikacją Philips Headphones
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Akumuliatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.