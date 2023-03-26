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Nutraukta gamyba

Tikrai belaidės ausinės

TAT1207BL/00

3.9
| (14) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Geltona
Geltona
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Čiupkite ir keliaukite
Čiupkite, prijunkite ir keliaukite! Šios fantastiškos, iš tikrųjų belaidės ausinės turi itin mažą įkrovimo dėklą, kuris tikrai neiškris iš kišenės, ir maloniai skamba kad ir kur keliautumėte. Įvertintos IPX4 atsparumu purslams ir prakaitui bei veikia iki 18 val.!
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Čiupkite ir keliaukite

  • Patogiai priglundančios ausinės

  • Supermažas įkrovimo dėklas

  • IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito

  • Veikia iki 18 val.

Tvirtai, patogiai laikosi ausyse

Šios patogios ausinės tvirtai laikosi ausų kanaluose. Jas įsidėjus sudaromas puikus sandarumas ir sumažinamas išorinis triukšmas. Girdėkite kiekvieną garsą ir žodį! Mėgaukitės tikru komfortu su trijų dydžių minkštais, keičiamais silikoniniais ausinių antgaliais.

Supermažas USB-C įkrovimo dėklas

Supermažas dėklas – didelė galia mažoje pakuotėje. Visiškai įkrautos ausinės veikia 6 val., o visiškai įkrautas dėklas suteikia dar 12 val. Galite greitai įkrauti ausines per 15 min. ir klausytis dar valandą!

IPX4 atsparios purslams ir prakaitui

Šios ausinės turi IPX4 vertinimą ir galingus 6 mm garsiakalbius. Su jomis galėsite mėgautis puikiu garsu bet kokiu oru! Ausinėms visiškai nebaisūs purslai, jų nesugadins lietutis ar prakaitas ir nereikia jaudintis, kad pakliūsite į lietų.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.9

iš 5

14

Atsiliepimai

2

26/03/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Ausines geros

Garsas švarus, patogu nešioti . Visada klausau audioknygas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės

25/12/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Argumentai už

Stosunek jakości do ceny

Argumentai prieš

Póki co brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

17/02/2023

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Good Headphones

battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!

Argumentai už

Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money

Argumentai prieš

microphone could be better

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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