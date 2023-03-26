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Nutraukta gamyba
TAT1207YL/00
Patogiai priglundančios ausinės
Supermažas įkrovimo dėklas
IPX4 apsauga nuo purslų / prakaito
Veikia iki 18 val.
Šios patogios ausinės tvirtai laikosi ausų kanaluose. Jas įsidėjus sudaromas puikus sandarumas ir sumažinamas išorinis triukšmas. Girdėkite kiekvieną garsą ir žodį! Mėgaukitės tikru komfortu su trijų dydžių minkštais, keičiamais silikoniniais ausinių antgaliais.
Supermažas dėklas – didelė galia mažoje pakuotėje. Visiškai įkrautos ausinės veikia 6 val., o visiškai įkrautas dėklas suteikia dar 12 val. Galite greitai įkrauti ausines per 15 min. ir klausytis dar valandą!
Šios ausinės turi IPX4 vertinimą ir galingus 6 mm garsiakalbius. Su jomis galėsite mėgautis puikiu garsu bet kokiu oru! Ausinėms visiškai nebaisūs purslai, jų nesugadins lietutis ar prakaitas ir nereikia jaudintis, kad pakliūsite į lietų.
3.9
iš 5
14
Atsiliepimai
Tadisss
26/03/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Ausines geros
Garsas švarus, patogu nešioti . Visada klausau audioknygas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Tikrai belaidės ausinės
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Argumentai už
Stosunek jakości do ceny
Argumentai prieš
Póki co brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ezzat
17/02/2023
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Good Headphones
battery is way more than expected, and it lasts a decent amount of hours per day. it fits pretty good in the ear with no issues whatsoever, it produces perfect sound quality. it feels premium, however the mic is a bit weak. Not bad for the price. well done, Philips!
Argumentai už
Premium feels, doesn't fall from ears with the right ear tip, perfect sound quality, lasts a significant amount of hours ON, small and fits pockets, good value for money
Argumentai prieš
microphone could be better
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless