GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui
  • Visada parengtos keliui

Nutraukta gamyba

2000 seriesĮ ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės

TAT2205RD/00

2.9
| (19) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Mėlyna
Mėlyna
Raudona
Raudona
Visada parengtos keliui
Ar yra kas nors naudingesnio nei iš tikrųjų belaidės ausinės su įkrovimo dėklu, telpančiu prigludusių džinsų kišenėje? Su šiomis purslams ir prakaitui atspariomis, į ausis dedamomis ausinėmis puikaus garso klausysitės iki 12 val.
Peržiūrėti visas naudas

Visada parengtos keliui

  • 6 mm garsiakalbiai / uždaros

  • „Bluetooth®“

IPX4 atsparumas purslams ir prakaitui

Mažas įkrovimo dėklas negalėtų būti patogesnis, be to, šios tikrai belaidės ausinės yra atsparios bet kuria kryptimi tykštantiems purslams. Joms nekenkia šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis patekus į lietų.

Supermažas įkrovimo dėklas, kad veiktų iki 12 val.

Keliaukite kišenėje turėdami kelias įkrovas. Vieną kartą įkrovę klausysitės iki 4 val. ir dar turėsite 8 papildomas valandas iki galo įkrautame dėkle. Trumpai įkrovę per 15 min. klausysitės valandą. Visiškas dėklo įkrovimas per USB-C trunka 2 val.

Laikosi tvirtai ir patogiai

6 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o dėl patogaus ir lengvo dizaino galite trankiai klausytis melodijų jausdami tikrą komfortą. Naudodami minkštus, keičiamus ausinių galiukų antgalius atrasite patogią jų padėtį ausyje.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

2.9

iš 5

19

Atsiliepimai

2

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

13/12/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

29/10/2021

Україна

Україна

За хорошу ціни хороші навушники

Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду

Argumentai už

Ідеальні і стильні навушники

Argumentai prieš

Немає

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.