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Nutraukta gamyba
TAT2205WT/00
6 mm garsiakalbiai / uždaros
„Bluetooth®“
Mažas įkrovimo dėklas negalėtų būti patogesnis, be to, šios tikrai belaidės ausinės yra atsparios bet kuria kryptimi tykštantiems purslams. Joms nekenkia šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis patekus į lietų.
Keliaukite kišenėje turėdami kelias įkrovas. Vieną kartą įkrovę klausysitės iki 4 val. ir dar turėsite 8 papildomas valandas iki galo įkrautame dėkle. Trumpai įkrovę per 15 min. klausysitės valandą. Visiškas dėklo įkrovimas per USB-C trunka 2 val.
6 mm neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą, o dėl patogaus ir lengvo dizaino galite trankiai klausytis melodijų jausdami tikrą komfortą. Naudodami minkštus, keičiamus ausinių galiukų antgalius atrasite patogią jų padėtį ausyje.
2.9
iš 5
19
Atsiliepimai
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Галина К.
13/12/2021
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Pavlovalilja
29/10/2021
Україна
За хорошу ціни хороші навушники
Користуюсь більше місяця і повністю задоволена! Хороший, якісний звук, швидко заряджаються і на довго вистачає заряду
Argumentai už
Ідеальні і стильні навушники
Argumentai prieš
Немає
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 series TAT2205BL Справді бездротові навушники-вкладиші