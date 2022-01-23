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Nutraukta gamyba
TAT2206GR/00
Į ausis įdedamos ausinės
Supermažas įkrovimo dėklas
IPX4 apsauga nuo vandens
Veikia iki 18 val.
Šios ausinės turi IPX4 vertinimą ir galingus 6 mm garsiakalbius. Su jomis galėsite mėgautis puikiu garsu bet kokiu oru. Joms visiškai nebaisūs purslai, jų nesugadins šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis, kad pakliūsite į lietų.
Keliaukite kišenėje turėdami kelias įkrovas. Vieną kartą įkrovę klausysitės iki 6 val. ir dar turėsite 12 papildomas valandas iki galo įkrautame dėkle. Trumpai įkrovę per 15 min. klausysitės valandą. Visiškas dėklo įkrovimas per USB-C trunka 2 val.
Jausitės tikrai patogiai naudodami minkštus, keičiamus, silikoninius ausinių galiukų antgalius. Kiekvienos ausinės galiukas tvirtai laikosi ausies kanale ir taip sudaro tobulą sandariklį, kuris sumažina išorinį triukšmą. Ausinės „ledo ritulio lazdos“ formos detalė tvirtai laikosi ausyje.
2.8
iš 5
44
Atsiliepimai
Mihs
23/01/2022
Latvija
Patvirtintas pirkėjas
Mūzikai super
Sarunas laikā metāliska skaņa,bet mūzikas klausīšanai super
Argumentai už
mūzikas klausīšanai super
Argumentai prieš
Sarunas laikā metāliska skaņa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Argumentai už
muzyka , etui , aplikacja
Argumentai prieš
brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless