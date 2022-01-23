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Nutraukta gamyba

Tikrai belaidės ausinės

TAT2206WT/00

2.8
| (44) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Rožinė
Rožinė
Žalia
Žalia
Visada parengtos keliui
Ar yra kas nors naudingesnio nei iš tikrųjų belaidės ausinės su įkrovimo dėklu, telpančiu prigludusių džinsų kišenėje? Su šiomis purslams ir prakaitui atspariomis, į ausis dedamomis ausinėmis puikaus garso klausysitės iki 18 val.
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Visada parengtos keliui

  • Į ausis įdedamos ausinės

  • Supermažas įkrovimo dėklas

  • IPX4 apsauga nuo vandens

  • Veikia iki 18 val.

IPX4 atsparios purslams ir prakaitui

IPX4 atsparios purslams ir prakaitui

Šios ausinės turi IPX4 vertinimą ir galingus 6 mm garsiakalbius. Su jomis galėsite mėgautis puikiu garsu bet kokiu oru. Joms visiškai nebaisūs purslai, jų nesugadins šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis, kad pakliūsite į lietų.

Supermažas įkrovimo dėklas, kad veiktų iki 12 val.

Supermažas įkrovimo dėklas, kad veiktų iki 12 val.

Keliaukite kišenėje turėdami kelias įkrovas. Vieną kartą įkrovę klausysitės iki 6 val. ir dar turėsite 12 papildomas valandas iki galo įkrautame dėkle. Trumpai įkrovę per 15 min. klausysitės valandą. Visiškas dėklo įkrovimas per USB-C trunka 2 val.

4 spalvos. „Ledo ritulio lazdos“ konstrukcija

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.8

iš 5

44

Atsiliepimai

23/01/2022

Latvija

Latvija

Patvirtintas pirkėjas

Mūzikai super

Sarunas laikā metāliska skaņa,bet mūzikas klausīšanai super

Argumentai už

mūzikas klausīšanai super

Argumentai prieš

Sarunas laikā metāliska skaņa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206BK Pilnībā bezvadu austiņas

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Argumentai už

muzyka , etui , aplikacja

Argumentai prieš

brak

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.