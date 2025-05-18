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  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
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  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
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  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
  • Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.

Nutraukta gamyba

Tikrai belaidės ausinės

TAT2236GR/00

3.3
| (18) Atsiliepimai

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Rožinė
Rožinė
Žalia
Žalia
Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.
Šios purslams ir prakaitui atsparios iš tikrųjų belaidės ausinės keliauja kartu su jumis! Įkrovimo dėklas telpa aptemptų džinsų kišenėje. Ausinės tobulai telpa išorinėje ausyje, jei nepatinka ausų kanaluose jausti ausinių antgalius.
Peržiūrėti visas naudas

Itin plonas dėklas. Patogiai telpa.

  • Į išorinę ausį įdedamos ausinės

  • Supermažas įkrovimo dėklas

  • IPX4 apsauga nuo vandens

  • Veikia iki 18 val.

4 spalvos. „Ledo ritulio lazdos“ konstrukcija

Veikia 6 val. Įkraukite 15 min. ir veiks papildomą valandą

Aiškus garsas, smarkūs bosai. 12 mm neodimio garsiakalbiai

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.3

iš 5

18

Atsiliepimai

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

16/01/2023

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Uplna spokojnost

Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!

Argumentai už

Kvalita

Argumentai prieš

Chybajuci udaj o stave baterie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

23/12/2022

България

България

Много добри слушалки

Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236BK Истински безжични слушалки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236BK Истински безжични слушалки

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