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Nutraukta gamyba
TAT2236PK/00
Į išorinę ausį įdedamos ausinės
Supermažas įkrovimo dėklas
IPX4 apsauga nuo vandens
Veikia iki 18 val.
3.3
iš 5
18
Atsiliepimai
Dashaaa
18/05/2025
Srbija
Dobar odnos cene i kvaliteta
S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Mablko
16/01/2023
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Uplna spokojnost
Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!
Argumentai už
Kvalita
Argumentai prieš
Chybajuci udaj o stave baterie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Дани 74
23/12/2022
България
Много добри слушалки
Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236BK Истински безжични слушалки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT2236BK Истински безжични слушалки