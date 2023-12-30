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  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
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  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
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  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
  • Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte

Nutraukta gamyba

Tikrai belaidės ausinės

TAT3217WT/00

3
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte
Su šiomis iš tikrųjų belaidėmis ausinėmis klausykitės sodraus muzikos ir labai aiškaus skambučių garso. Patogios, patikimos ir turi įkrovimo dėklą, kuris telpa kišenėje! Jos pasižymi IPX5 atsparumu purslams ir prakaitui bei veikia 26 val.
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Sodrus garsas, kad ir kur keliautumėte

  • Sodrus garsas

  • Gera skambučių kokybė

  • IPX5 atsparumas vandeniui

  • Veikia iki 26 val.

Tvirtai, patogiai laikosi ausyse

Tvirtai, patogiai laikosi ausyse

Šios ledo ritulio lazdos formos ausinės dedamos į ausų kanalus ir taip sukuriamas išorinį triukšmą slopinantis sandarumas. Su galingais 10 mm garsiakalbiais mėgausitės sodriu, energingu garsu. Pridedami trijų dydžių minkšti, keičiami silikoniniai ausinių antgalių dangteliai.

2 įmontuoti ENC mikrofonai aiškiems skambučiams

2 įmontuoti ENC mikrofonai aiškiems skambučiams

ENC naudoja du mikrofonus ir triukšmo slopinimo algoritmą, kad skambučiai būtų labai aiškūs. Du mikrofonai efektyviai sumažina aplinkos triukšmą, kad vienas kitą aiškiai girdėtumėte. Su šiomis iš tikrųjų belaidėmis ausinėmis kaskart bendrausite aiškiai!

Kišeninis USB-C įkrovimo dėklas

Kišeninis USB-C įkrovimo dėklas

Pasiimkite muziką visur su savimi naudodami šį kišeninį įkrovimo dėklą. Visiškai įkrautos ausinės veikia 6 val., o visiškai įkrautas dėklas suteikia dar 20 val. Galite greitai įkrauti ausines per 15 min. ir klausytis dar valandą!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Argumentai už

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Argumentai prieš

BRAK

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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