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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Sodrus garsas
Gera skambučių kokybė
IPX5 atsparumas vandeniui
Veikia iki 26 val.
Šios ledo ritulio lazdos formos ausinės dedamos į ausų kanalus ir taip sukuriamas išorinį triukšmą slopinantis sandarumas. Su galingais 10 mm garsiakalbiais mėgausitės sodriu, energingu garsu. Pridedami trijų dydžių minkšti, keičiami silikoniniai ausinių antgalių dangteliai.
ENC naudoja du mikrofonus ir triukšmo slopinimo algoritmą, kad skambučiai būtų labai aiškūs. Du mikrofonai efektyviai sumažina aplinkos triukšmą, kad vienas kitą aiškiai girdėtumėte. Su šiomis iš tikrųjų belaidėmis ausinėmis kaskart bendrausite aiškiai!
Pasiimkite muziką visur su savimi naudodami šį kišeninį įkrovimo dėklą. Visiškai įkrautos ausinės veikia 6 val., o visiškai įkrautas dėklas suteikia dar 20 val. Galite greitai įkrauti ausines per 15 min. ir klausytis dar valandą!
3.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Argumentai už
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Argumentai prieš
BRAK
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3217BK Potpuno bežične slušalice