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  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
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  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
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  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
  • Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną

Tikrai belaidės ausinės

TAT3508BK/00

3.8
| (5) Atsiliepimai | 80% Rekomenduoja šį gaminį

Gali būti

Balta
Balta
Juoda
Juoda
Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną
Visur su jomis! Šios iš tikrųjų belaidės, triukšmą pašalinančios ausinės skleidžia puikų garsą ir sumažina vėjo keliamą triukšmą. Įsijauskite į melodijas ir džiaukitės aiškiais skambučiais keliaudami. Įsidėkite įkrovimo dėklą į kišenę ir galėsite klausytis visą dieną.
Peržiūrėti visas naudas

Klausykitės muzikos ir kalbėkitės telefonu per visą dieną

  • Natūralus garsas

  • Triukšmo pašalinimas

  • Aiškesnis skambučių garsas keliaujant

  • „Bluetooth LE Audio“*

Visada girdėk muziką. Triukšmo pašalinimas

Visada girdėk muziką. Triukšmo pašalinimas

Triukšmo pašalinimo funkcija nutildo išorinį triukšmą, įskaitant vėją, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į melodijas ar pokalbius telefonu. Nustatykite automatinį nustatymą arba, norėdami reguliuoti, naudokite programėlę „Philips Headphones“. Norite girdėti daugiau aplinkos garsų? Palieskite „ausinę, kad įjungtumėte aplinkos garsų režimą.

Aiškesnis skambučių garsas keliaujant. Pašnekovas girdės jus, o ne triukšmą

Aiškesnis skambučių garsas keliaujant. Pašnekovas girdės jus, o ne triukšmą

Kai kalbate telefonu, specialus mikrofonas priima balso garsą, o DI algoritmas pašalina foninį aplinkinio pasaulio triukšmą. Pašnekovas girdės jus, o ne eismo garsus ar šalia stovinčių žmonių balsus!

Geresnis ryšys ir garsas. Naujos kartos „Bluetooth“*

Geresnis ryšys ir garsas. Naujos kartos „Bluetooth“*

Šios ausinės tinka prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekas*, kad būtų stabilesnis ryšys ir pastebimai geresnis garsas. Garsas nebus blogesnis, jei transliuosite muziką ar kalbėsite telefonu užstatytose vietose, ir praktiškai nebus jokios delsos žiūrint filmus ar žaidžiant.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.8

iš 5

5

Atsiliepimai

80%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Argumentai už

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Argumentai už

bateria, muzyka

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Argumentai už

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. „Philips“ ausinių programa praneš jums, kai bus prieinama naujausia programinės įrangos versija.