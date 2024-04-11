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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Natūralus garsas
Triukšmo pašalinimas
Aiškesnis skambučių garsas keliaujant
„Bluetooth LE Audio“*
Triukšmo pašalinimo funkcija nutildo išorinį triukšmą, įskaitant vėją, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į melodijas ar pokalbius telefonu. Nustatykite automatinį nustatymą arba, norėdami reguliuoti, naudokite programėlę „Philips Headphones“. Norite girdėti daugiau aplinkos garsų? Palieskite „ausinę, kad įjungtumėte aplinkos garsų režimą.
Kai kalbate telefonu, specialus mikrofonas priima balso garsą, o DI algoritmas pašalina foninį aplinkinio pasaulio triukšmą. Pašnekovas girdės jus, o ne eismo garsus ar šalia stovinčių žmonių balsus!
Šios ausinės tinka prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekas*, kad būtų stabilesnis ryšys ir pastebimai geresnis garsas. Garsas nebus blogesnis, jei transliuosite muziką ar kalbėsite telefonu užstatytose vietose, ir praktiškai nebus jokios delsos žiūrint filmus ar žaidžiant.
3.8
iš 5
5
Atsiliepimai
80%
Rekomenduoja šį gaminį
dobromir007
11/04/2024
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Argumentai už
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Argumentai už
bateria, muzyka
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Argumentai už
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. „Philips“ ausinių programa praneš jums, kai bus prieinama naujausia programinės įrangos versija.