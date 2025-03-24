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Visos serijos

  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
  • Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“

Nutraukta gamyba

9000 serijaDulkių siurblys be maišelio

XB9154/09

4.9
| (197) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“
9000 serijos „Philips“ dulkių siurblys be maišelio yra mūsų geriausiai valantis dulkių siurblys. Pažangios technologijos sukurtos taip, kad susidorotų su bet kokiomis grindimis. Mėgaukitės geriausiu valymu su „PowerCyclone 10“ ir „TriActive Ultra“ antgaliu.
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„NanoClean“ technologija, užtikrinanti minimalų dulkių kiekį

Didžiausia siurbimo galia* su „PowerCyclone 10“

  • „PowerCyclone 10“

  • „TriActive Ultra“ antgalis

  • „NanoClean“ technologija

  • Nuotolinis valdymas

„PowerCyclone 10“ ilgiau išliekanti ypatinga siurbimo galia

„PowerCyclone 10“ ilgiau išliekanti ypatinga siurbimo galia

Pažangi „PowerCyclone 10“ technologija galingu sukimusi maksimaliai padidina oro srautą ir užtikrina ypatingą siurbimo galią. Itin pagreitintas oro srautas cilindrinėje kameroje efektyviai atskiria dulkes nuo oro ir ilgiau užtikrina didesnę siurbimo galią, kuri išvalo bet kokį purvą nuo visų tipų grindų**.

„TriActive Ultra“ antgalis surenka dulkes ir purvą nuo bet kokių grindų

„TriActive Ultra“ antgalis surenka dulkes ir purvą nuo bet kokių grindų

„TriActive Ultra“ antgalis iš visų pusių surenka stambias ir smulkias dulkes vienu perbraukimu. Antgalis galingai siurbia, kad kaskart būtų greičiau išvalomos bet kokio tipo grindys.

„NanoClean“ technologija sumažina dulkių debesį

„NanoClean“ technologija sumažina dulkių debesį

„NanoClean“ technologija sumažina dulkių debesis, tad namai ir grindys išlieka švarūs. Dulkės nusėda konteinerio dugne ir neprilimpa prie šonų. Kai ateina laikas ištuštinti, dulkės ir purvas tiesiog išslysta lauk.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679620

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

197

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

24/03/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Сучасний потужний пилосос

Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .

Argumentai už

потужність всмоктування, багато насадок.

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

18/02/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Вибір має чудові функції

Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

12/10/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Супер-пилосос за свої гроші

Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.

Argumentai už

Функціональність, розміри

Argumentai prieš

щіточка для м'яких меблів

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atsakomybės apribojimai

  1. Siurbimo galia palyginta su 10 perkamiausių aukščiausios klasės dulkių siurblių be maišelių (> 150 €) Vokietijoje 2019 m. 1-ą pusmetį

  2. 2019 m. gruodį išbandytas Vokietijoje, „Philips“ laboratorijose siurbiant vidutinio dydžio, smulkias ir stambias dulkes nuo kietų ir minkštų grindų dangų, palyginti su 10 geriausiai parduodamų dulkių siurblių be maišelių.

  3. Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.