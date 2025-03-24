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Nutraukta gamyba
„PowerCyclone 10“
„TriActive Ultra“ antgalis
„NanoClean“ technologija
Nuotolinis valdymas
Pažangi „PowerCyclone 10“ technologija galingu sukimusi maksimaliai padidina oro srautą ir užtikrina ypatingą siurbimo galią. Itin pagreitintas oro srautas cilindrinėje kameroje efektyviai atskiria dulkes nuo oro ir ilgiau užtikrina didesnę siurbimo galią, kuri išvalo bet kokį purvą nuo visų tipų grindų**.
„TriActive Ultra“ antgalis iš visų pusių surenka stambias ir smulkias dulkes vienu perbraukimu. Antgalis galingai siurbia, kad kaskart būtų greičiau išvalomos bet kokio tipo grindys.
„NanoClean“ technologija sumažina dulkių debesis, tad namai ir grindys išlieka švarūs. Dulkės nusėda konteinerio dugne ir neprilimpa prie šonų. Kai ateina laikas ištuštinti, dulkės ir purvas tiesiog išslysta lauk.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
197
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
24/03/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Сучасний потужний пилосос
Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .
Argumentai už
потужність всмоктування, багато насадок.
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Ніконор
18/02/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Вибір має чудові функції
Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
natal19
12/10/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Супер-пилосос за свої гроші
Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.
Argumentai už
Функціональність, розміри
Argumentai prieš
щіточка для м'яких меблів
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Siurbimo galia palyginta su 10 perkamiausių aukščiausios klasės dulkių siurblių be maišelių (> 150 €) Vokietijoje 2019 m. 1-ą pusmetį
2019 m. gruodį išbandytas Vokietijoje, „Philips“ laboratorijose siurbiant vidutinio dydžio, smulkias ir stambias dulkes nuo kietų ir minkštų grindų dangų, palyginti su 10 geriausiai parduodamų dulkių siurblių be maišelių.
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.