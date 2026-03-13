GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

9000 serija Dulkių siurblys be maišelio

Nutraukta gamyba

Palaikymas

9000 serijaDulkių siurblys be maišelio

XB9154/09

9000 serija Dulkių siurblys be maišelio

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Užregistruokite savo gaminį

Gaukite pratęsta garantiją

Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07

  • PDF fail., 191.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09

  • PDF fail., 404.5 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti