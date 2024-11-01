The Temperature Parameter Module provides continuous body temperature readings at a variety of sites including skin, rectal, nasal, esophageal, arterial, and venous.
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Svetainė skirta tik asmenims, naudojantiems medicinos priemones profesinėje veikloje, įskaitant sveikatos priežiūros specialistams, profesinę veiklą vykdantiems asmenims, atstovaujantiems sveikatos priežiūros įstaigą ar medicinos priemonėmis prekiaujančią organizaciją.
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