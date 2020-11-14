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Nutraukta gamyba

5300 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

22PFS5303/12

4.6

| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

„Philips 5300“ perteikia vaizdo kokybę mažame ekrane. Dėl lengvai naudojamo valdymo ir kompaktiško dizaino jis puikiai palaiko draugiją virtuvėje, miegamajame ar darbo kambaryje.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Pixel Plus HD“

Itin plonas „Full HD LED“ televizorius

  • 55 cm (22 in)

  • 200 „Picture Performance Index“

  • FHD

  • „Pixel Plus HD“

Kompaktiškas nešiojamasis televizorius – kad galėtumėte smagiai leisti laiką

Stilingas, lengvas ir nešiojamas. Su televizoriumi mažu ekranu pasivysite mėgstamas laidas bet kurioje vietoje, ar būtumėte virtuvėje, ar stovyklautumėte su šeima. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi žinosite naujienas ir naujausius mėgstamų sporto šakų rezultatus. Jis sukurtas būti ten, kur linksma!

„Pixel Plus HD“ – gražūs vaizdai, kurie jums tikrai patiks

„Philips Pixel Plus HD“ modulis optimizuoja vaizdo kokybę, kad būtų atkuriami ryškūs ir kontrastingi vaizdai. Dabar žiūrėdami interneto transliacijas arba įrašus iš diskų galite mėgautis ryškiais vaizdais, nes atkuriama tamsiausia juoda ir šviesiausia balta spalva.

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

14/11/2020

Україна

Україна

телевізор

надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Naudojimo data 2019-11-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Naudojimo data 2019-11-14

01/04/2019

Україна

Україна

Цей телевізор дуже простив Уве користуванні і дуже надійний мені він дуже подобається

Купую вже 3-й телевізор вашої фірми мені вони подобаються надійністю просто той у використаннім якістю забраження якості розборки дуже надійний гарний товар дякую за виробництва такої техніки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá jednoduchá televize

Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.

Argumentai už

Vhodná i jako monitor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Naudojimo data 2019-05-16

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD

Naudojimo data 2019-05-16

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.