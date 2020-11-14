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Itin plonas „Full HD LED“ televizorius
„Philips 5300“ perteikia vaizdo kokybę mažame ekrane. Dėl lengvai naudojamo valdymo ir kompaktiško dizaino jis puikiai palaiko draugiją virtuvėje, miegamajame ar darbo kambaryje.
60 cm (24 in)
200 „Picture Performance Index“
FHD
„Pixel Plus HD“
Stilingas, lengvas ir nešiojamas. Su televizoriumi mažu ekranu pasivysite mėgstamas laidas bet kurioje vietoje, ar būtumėte virtuvėje, ar stovyklautumėte su šeima. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi žinosite naujienas ir naujausius mėgstamų sporto šakų rezultatus. Jis sukurtas būti ten, kur linksma!
Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.
„Philips Pixel Plus HD“ modulis optimizuoja vaizdo kokybę, kad būtų atkuriami ryškūs ir kontrastingi vaizdai. Dabar žiūrėdami interneto transliacijas arba įrašus iš diskų galite mėgautis ryškiais vaizdais, nes atkuriama tamsiausia juoda ir šviesiausia balta spalva.
4.6
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
slavaostap
14/11/2020
Україна
телевізор
надійний якісний легкий в користуванні рекомендую всім
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Naudojimo data 2019-11-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 22PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Naudojimo data 2019-11-14
Слон
01/04/2019
Україна
Цей телевізор дуже простив Уве користуванні і дуже надійний мені він дуже подобається
Купую вже 3-й телевізор вашої фірми мені вони подобаються надійністю просто той у використаннім якістю забраження якості розборки дуже надійний гарний товар дякую за виробництва такої техніки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 24PFS5303 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Petruška
16/05/2021
Česká republika
Skvělá jednoduchá televize
Skvělá jednoduchá televize. Používám i zároveň jako monitor. Naprosto dostačující.
Argumentai už
Vhodná i jako monitor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Naudojimo data 2019-05-16
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5300 series 22PFS5303 Ultratenký LED televizor Full HD
Naudojimo data 2019-05-16
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.