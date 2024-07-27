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  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
  • Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)

Nutraukta gamyba

800 serijaKompaktiškas oro valytuvas

AC0820/10

4.7
| (47) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)
Vos kartą paspaudus mygtuką, oro valytuvas filtruoja nematomus namuose esančius virusus, alergenus ar teršalus, kad oras būtų švarus ir sveikas. Švaraus oro tiekimo greitis (CADR) yra 190 m³/h, tad jis valo greitai ir veiksmingai.
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Pašalina 99 % virusų, alergenų ir teršalų (2, 3, 6)

Išvalo orą greičiau nei per 16 min. (1)

  • Išvalo iki 48 m² ploto kambarius

  • 190 m³/h švaraus oro greitis (CADR)

  • HEPA filtras

Didelis efektyvumas, todėl tinka iki 48 m² ploto kambariams

Didelis efektyvumas, todėl tinka iki 48 m² ploto kambariams

Galinga oro srauto cirkuliacija veiksminga iki 48 m² ploto kambariuose, o švarus oras patenka į kiekvieną kambario kampą. Todėl CADR (švaraus oro tiekimo greitis) padidėja iki 190 m³/h. 20 m² plotą išvalo greičiau nei per 16 min. (1)

Išfiltruoja 99,5 % 0,003 mikrometro dydžio dalelių

Išfiltruoja 99,5 % 0,003 mikrometro dydžio dalelių

2 sluoksnių filtravimo su „NanoProtect HEPA“ ir priešfiltriu metu sulaikoma 99,5 % itin smulkių, vos 0,003 mikrono dydžio dalelių (3), tad esate saugūs nuo 2,5 mikrometro dydžio dalelių, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, gyvūnų pleiskanų ir kitų teršalų. Sertifikuota Europos alergijos tyrimų fondo centro.

Prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių

Prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių

Sulaiko aerozolius, įskaitant tuos, kuriuose gali būti kvėpavimo takų ligas sukeliančių virusų. Nepriklausomai išbandė „Airmid health-group“ ir nustatė, kad prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių (2). Taip pat išbandyta su koronavirusu (4).

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679510

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

47

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

27/07/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Очищувач повітря - неодмінний пристрій для квартир

Добре справляється з очищенням повітря у кімнатах, де живуть тварини. Використовувався і у приміщенні, де палять. Разом з ароматичними компонентами створює чудову атмосферу у спальні.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

29/04/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Надійний очищувач повітря!

Задоволені виробом на 100%, тихий, якісний, стильний

Argumentai už

Тихий, якісний, стильний

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

10/11/2021

Україна

Україна

Має корисні функції

Отримали у подарунок, дуже задоволені. Заявлені функції виконує добре. Має чудовий дизайн.

Argumentai už

ЯКІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛ

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

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Atsakomybės apribojimai

  1. Mikrobų mažinimo greičio tyrimas buvo atliktas „Airmid Health group Ltd.“. Šis tyrimas buvo atliktas 28,5 m³ bandymų kameroje, užterštoje ore plintančiu gripo A (H1N1) virusu.

  2. Tai yra teorinė vieno valymo trukmė, apskaičiuota padalijant CADR 190 m³/h iš 48 m³ patalpos tūrio (laikant, kad patalpos grindų plotas yra 20 m², o patalpos aukštis – 2,4 m).

  3. (3) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.

  4. (4) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.

  5. (5) Rekomenduojamas prietaiso naudojimo laikas yra pagrįstas teoriniu vidutinių metinių kenksmingų oro dalelių lauke regioninių verčių skaičiavimu ir kasdieniu oro valytuvo naudojimu 16 valandų automatiniu režimu.

  6. (6) Išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje, filtruojamoje terpėje, esant vieno 5,33 cm/s oro srauto perdavimo našumui. Iš oro, kuris praeina pro filtrą, išbandyta pagal JISB 9908-2011

  7. (7) Apskaičiuotasis vidutinis garso slėgis 1,5 metro atstumu nuo įrenginio atliekant matavimus pagal IEC 60704. Garso slėgio lygis priklauso nuo patalpos konstrukcijos, apdailos elementų bei įrenginio ir klausytojo padėties.

  8. (8) Lyginant su ankstesniu modeliu FY0194; 99,97 % palyginti su 99,5 % dalelių filtravimu