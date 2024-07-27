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Nutraukta gamyba
Išvalo iki 48 m² ploto kambarius
190 m³/h švaraus oro greitis (CADR)
HEPA filtras
Galinga oro srauto cirkuliacija veiksminga iki 48 m² ploto kambariuose, o švarus oras patenka į kiekvieną kambario kampą. Todėl CADR (švaraus oro tiekimo greitis) padidėja iki 190 m³/h. 20 m² plotą išvalo greičiau nei per 16 min. (1)
2 sluoksnių filtravimo su „NanoProtect HEPA“ ir priešfiltriu metu sulaikoma 99,5 % itin smulkių, vos 0,003 mikrono dydžio dalelių (3), tad esate saugūs nuo 2,5 mikrometro dydžio dalelių, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, gyvūnų pleiskanų ir kitų teršalų. Sertifikuota Europos alergijos tyrimų fondo centro.
Sulaiko aerozolius, įskaitant tuos, kuriuose gali būti kvėpavimo takų ligas sukeliančių virusų. Nepriklausomai išbandė „Airmid health-group“ ir nustatė, kad prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių (2). Taip pat išbandyta su koronavirusu (4).
Apdovanojimai
4.7
iš 5
47
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Innwi
27/07/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Очищувач повітря - неодмінний пристрій для квартир
Добре справляється з очищенням повітря у кімнатах, де живуть тварини. Використовувався і у приміщенні, де палять. Разом з ароматичними компонентами створює чудову атмосферу у спальні.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Vadym_KM
29/04/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Надійний очищувач повітря!
Задоволені виробом на 100%, тихий, якісний, стильний
Argumentai už
Тихий, якісний, стильний
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Лоран
10/11/2021
Україна
Має корисні функції
Отримали у подарунок, дуже задоволені. Заявлені функції виконує добре. Має чудовий дизайн.
Argumentai už
ЯКІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛ
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Mikrobų mažinimo greičio tyrimas buvo atliktas „Airmid Health group Ltd.“. Šis tyrimas buvo atliktas 28,5 m³ bandymų kameroje, užterštoje ore plintančiu gripo A (H1N1) virusu.
Tai yra teorinė vieno valymo trukmė, apskaičiuota padalijant CADR 190 m³/h iš 48 m³ patalpos tūrio (laikant, kad patalpos grindų plotas yra 20 m², o patalpos aukštis – 2,4 m).
(3) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.
(4) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.
(5) Rekomenduojamas prietaiso naudojimo laikas yra pagrįstas teoriniu vidutinių metinių kenksmingų oro dalelių lauke regioninių verčių skaičiavimu ir kasdieniu oro valytuvo naudojimu 16 valandų automatiniu režimu.
(6) Išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje, filtruojamoje terpėje, esant vieno 5,33 cm/s oro srauto perdavimo našumui. Iš oro, kuris praeina pro filtrą, išbandyta pagal JISB 9908-2011
(7) Apskaičiuotasis vidutinis garso slėgis 1,5 metro atstumu nuo įrenginio atliekant matavimus pagal IEC 60704. Garso slėgio lygis priklauso nuo patalpos konstrukcijos, apdailos elementų bei įrenginio ir klausytojo padėties.
(8) Lyginant su ankstesniu modeliu FY0194; 99,97 % palyginti su 99,5 % dalelių filtravimu