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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
Visos serijos
800 serija Kompaktiškas oro valytuvas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
AC0820/10
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Certificate Philips 800 Series Air Purifier - English (US)
DAP UK-DC19 AC0820. KA1801A-2400750BS - English (US)
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Ar galiu valyti „Philips“ oro valytuvo filtrą ir priešfiltrį?
Originalus pakaitinis filtras„NanoProtect HEPA“
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