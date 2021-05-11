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Nutraukta gamyba
180° siurbimo antgalis
21,6 V, iki 50 min.
Siurblys, šluostė ir rankinis prietaisas
LED lempos antgalyje
180° siurbimo antgalis sukurtas taip, kad tiksliai ir galingai susiurbtų iki 98 % dulkių ir nešvarumų kiekvienu perbraukimu nuo visų grindų ir net iš sunkiai pasiekiamų vietų.
Su „SpeedPro“ antgalyje esančiomis LED lempomis dulkes, pūkus, plaukus ir trupinius lengva pastebėti ir susiurbti. LED lempos antgalyje vienu perbraukimu apšviečia pasislėpusias dulkes ir purvą.
Unikali siurbimo ir drėgno valymo sistema padeda pašalinti iki 99 % bakterijų vienu perbraukimu. Naudojant valdomą vandens padavimo sistemą užtikrinama optimali drėgmė valant visas kietas grindis. Mikropluošto šluostes galima plauti rankomis arba skalbimo mašina.
4.4
iš 5
49
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
Сергій81
11/05/2021
Україна
Philips darbuotojas
Одновременная сухая и влажная уборка
[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.
Argumentai už
Компактен, долго держит заряд.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
05/11/2020
Україна
Дуже тихий та компактний
Пилосос завжди знаходиться під рукою , адже він такий компактний та зручний. А підсвітка взагалі окрема поляка. Дуже зручно користуватись, не можливо пропустити жолноі смітники . Рекомендую на всі 10000
Argumentai už
Усе
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
11/10/2020
Україна
Оптимальный вариант аккумулятроного пылесоса
Оптимальный вариант аккумуляторного пылесоса с комплект всех необходимых насадок. Влажная уборка, конечно, не отмоет засохшую ежевику двух дневной давности, но идеально убирает мелкий мусор и пыль. А насадка с подсветкой это просто космос в буквальном смысле этого слова, видно всю пыль под диваном и тумбой, которую трудно увидеть при комнатном освещении.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Plaukite filtrą kas 2 savaites tik rankomis, kad jis veiktų optimaliai. Spauskite, kol vanduo bus švarus. Prieš naudodami dar kartą, palikite 24 val., kad išdžiūtų.