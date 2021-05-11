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  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
  • Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys

Nutraukta gamyba

„SpeedPro Aqua“Belaidis dulkių siurblys-šluota

FC6728/01

4.4
| (49) Atsiliepimai | 87% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys
Naujasis belaidis siurblys „SpeedPro Aqua“ greitai valo ir galingai siurbia net sunkiausiai pasiekiamas vietas. Jis turi 180° siurbimo antgalį, kad tiksliai susiurbtų purvą, ir unikalią siurbimo bei šlapio plovimo sistemą.
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Greitas. „Trys viename“ siurblys, šluota ir rankinis siurblys

  • 180° siurbimo antgalis

  • 21,6 V, iki 50 min.

  • Siurblys, šluostė ir rankinis prietaisas

  • LED lempos antgalyje

Susiurbia iki 98 % dulkių ir nešvarumų kiekvienu perbraukimu

Susiurbia iki 98 % dulkių ir nešvarumų kiekvienu perbraukimu

180° siurbimo antgalis sukurtas taip, kad tiksliai ir galingai susiurbtų iki 98 % dulkių ir nešvarumų kiekvienu perbraukimu nuo visų grindų ir net iš sunkiai pasiekiamų vietų.

LED lempos antgalyje apšviečia pasislėpusias dulkes ir purvą

LED lempos antgalyje apšviečia pasislėpusias dulkes ir purvą

Su „SpeedPro“ antgalyje esančiomis LED lempomis dulkes, pūkus, plaukus ir trupinius lengva pastebėti ir susiurbti. LED lempos antgalyje vienu perbraukimu apšviečia pasislėpusias dulkes ir purvą.

Siurblys, šluostė ir rankinis siurblys – pašalinsite iki 99 % bakterijų

Siurblys, šluostė ir rankinis siurblys – pašalinsite iki 99 % bakterijų

Unikali siurbimo ir drėgno valymo sistema padeda pašalinti iki 99 % bakterijų vienu perbraukimu. Naudojant valdomą vandens padavimo sistemą užtikrinama optimali drėgmė valant visas kietas grindis. Mikropluošto šluostes galima plauti rankomis arba skalbimo mašina.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

49

Atsiliepimai

87%

Rekomenduoja šį gaminį

11/05/2021

Україна

Україна

Philips darbuotojas

Одновременная сухая и влажная уборка

[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.

Argumentai už

Компактен, долго держит заряд.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

05/11/2020

Україна

Україна

Дуже тихий та компактний

Пилосос завжди знаходиться під рукою , адже він такий компактний та зручний. А підсвітка взагалі окрема поляка. Дуже зручно користуватись, не можливо пропустити жолноі смітники . Рекомендую на всі 10000

Argumentai už

Усе

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

11/10/2020

Україна

Україна

Оптимальный вариант аккумулятроного пылесоса

Оптимальный вариант аккумуляторного пылесоса с комплект всех необходимых насадок. Влажная уборка, конечно, не отмоет засохшую ежевику двух дневной давности, но идеально убирает мелкий мусор и пыль. А насадка с подсветкой это просто космос в буквальном смысле этого слова, видно всю пыль под диваном и тумбой, которую трудно увидеть при комнатном освещении.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

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