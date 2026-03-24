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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
„SpeedPro Aqua“ Belaidis dulkių siurblys-šluota
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC6728/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Visi (6)
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Grindų valiklio ar šilto vandens pylimas į „Philips“ dulkių siurblio–šluotos bakelį
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
„Philips Wet“ dulkių siurblio vandens bakelio valymas
„Philips Wet“ dulkių siurblio drėkinimo juostos plovimas
Įkraunamo siurblio-šluotos priedasMikropluošto šluostės
Įkraunamo siurblio-šluotos priedas
Maža 5000 serijos belaidžio dulkių siurblio „Philips“ siurbimo galia
Negaliu atidaryti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlio
5000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
Maža „Philips“ dulkių siurblio siurbimo galia
Iš „Philips Wet“ dulkių siurblio išbėga mažiau vandens nei įprastai
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