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Nutraukta gamyba
360° siurbimo antgalis
18 V, veikia iki 55 min.
Siurblys, šluota ir rankinis prietaisas
„TurboPet“ antgalis
Su 360° siurbimo antgaliu greičiau susiurbsite dulkes ir purvą
Didelio našumo 18 V ličio jonų akumuliatoriai iki kito įkrovimo veikia iki 55 min. režimu „Eco“, 23 min. – įprastu režimu ir 17 min. – režimu „Turbo“.
„PowerBlade“ yra skaitmeninis variklis, sukuriantis neprilygstamą, labai didelį oro srautą (> 1000 l/min), kuris antgalyje sukuria siurbimą 360° kampu. Registruokitės Philips.lt per 3 mėnesius nuo pirkimo dienos ir gaukite nemokamą 5 metų garantiją varikliui!
4.8
iš 5
21
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AMaZe
01/04/2020
Україна
Philips darbuotojas
Чудово всмоктує пил навіть у темряві!
[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.
Argumentai už
Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Milla45
31/03/2020
Україна
Хороший пилосос
Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.
Argumentai už
Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Annanosok
15/10/2019
Україна
Якщо вдома є діти, без нього - ніяк
Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Išbandyta su 10 perkamiausių belaidžių dulkių siurblių-šluotų > 300 € Vokietijoje 2017 m., naudojant „Philips“ sukurtą labai purvinų kietų grindų valymo testą pagal tarptautinį standartą IEC60312-1. 2018 m. sausis.
Su siurbimo ir drėgno valymo sistema