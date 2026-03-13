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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
SpeedPro Max Aqua Belaidis dulkių siurblys-šluota
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC6902/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Visi (3)
Grindų valiklio ar šilto vandens pylimas į „Philips“ dulkių siurblio–šluotos bakelį
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
Įkraunamo siurblio-šluotos priedas
„Philips SpeedPro Max“ vamzdelis
Antgalio šepetėlio rinkinys
Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius
Maža 8000 serijos belaidžio dulkių siurblio „Philips“ siurblio galia
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