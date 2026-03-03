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Nutraukta gamyba
FC8135/01
1800 W
„Parquet“
Šis galingas 2000 W variklis sugeneruoja maks. 400 W siurbimo galią ir užtikrina puikius rezultatus.
Ilgas laidas suteikia galimybę pasiekti tolimesnius kampus, todėl galite siurbti kambarį nesustodami. Pateikiamas ilgesnis nei 10 m laidas.
Šis HEPA filtras sugaudo kenksmingas mikroskopines daleles, kurios sukelia alergijas kvėpavimo takams. Kad filtravimas būtų efektyvus, keiskite HEPA filtrą kas 6 mėnesius.
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