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  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas

Nutraukta gamyba

PowerLifeDulkių siurblys su maišeliu

FC8320/09

4.6
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas
Su naujuoju „Philips PowerLife“ ir naudodami specialų kietoms grindims skirtą antgalį nepriekaištingai išvalysite visų tipų kietas grindis.
Peržiūrėti visas naudas

Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • Energijos vartojimo efektyvumo klasė A

  • Kietų grindų antgalis

Antgalis, skirtas optimaliam visų tipų kietų grindų valymui

Kietų grindų antgalis puikiai valo visų tipų kietas grindis, ypač parketą ir plyteles. 1) Specialūs minkšti šepečio šereliai saugo grindis nuo įbrėžimų. 2) Specialus minkštų šerelių išdėstymas užtikrina optimalų dulkių surinkimą nuo visų kietų grindų. 3) Antgalis yra lengvas ir turi ratukus, todėl galėsite lengvai manevruoti grindų paviršiumi.

3 l dulkių talpykla ir „s-bag“ maišelis ilgesniam veikimui

3 l dulkių talpykla ir „s-bag“ maišelis ilgesniam veikimui

3 l dulkių talpykla padidina klasikinio „s-bag“ maišelio galimybes ir užtikrina ilgą veikimą.

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

31/01/2016

Eesti

Eesti

See tode on suurepärane.

See toode on väga mugav ja koristab väga hästi. Toode ei ole väga suur ehk ta ei võta palju ruumi.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja

20/04/2015

Polska

Polska

super odkurzacz

Nie zamieniłabym tego odkurzacza na żaden inny. Ma dużą moc, choć nie jest głośny. Jedna osoba sprząta, druga spokojnie moze oglądać tv. Nasadka do twardych podłóg idealnie zbiera kurz ze wszystkich szczelin czy fug. Ma duży pojemnik na kurz, więc nie trzeba go często wymieniać. Jak dla mnie same plusy ;)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09

30/06/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много съм доволен

Лесна за употреба и не много шумна.Отлична за цената си.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка

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