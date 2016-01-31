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Nutraukta gamyba
Energijos vartojimo efektyvumo klasė A
Kietų grindų antgalis
Kietų grindų antgalis puikiai valo visų tipų kietas grindis, ypač parketą ir plyteles. 1) Specialūs minkšti šepečio šereliai saugo grindis nuo įbrėžimų. 2) Specialus minkštų šerelių išdėstymas užtikrina optimalų dulkių surinkimą nuo visų kietų grindų. 3) Antgalis yra lengvas ir turi ratukus, todėl galėsite lengvai manevruoti grindų paviršiumi.
3 l dulkių talpykla padidina klasikinio „s-bag“ maišelio galimybes ir užtikrina ilgą veikimą.
Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.
4.6
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
annnakene12
31/01/2016
Eesti
See tode on suurepärane.
See toode on väga mugav ja koristab väga hästi. Toode ei ole väga suur ehk ta ei võta palju ruumi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja
bozenak
20/04/2015
Polska
super odkurzacz
Nie zamieniłabym tego odkurzacza na żaden inny. Ma dużą moc, choć nie jest głośny. Jedna osoba sprząta, druga spokojnie moze oglądać tv. Nasadka do twardych podłóg idealnie zbiera kurz ze wszystkich szczelin czy fug. Ma duży pojemnik na kurz, więc nie trzeba go często wymieniać. Jak dla mnie same plusy ;)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09
ilko63
30/06/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
Много съм доволен
Лесна за употреба и не много шумна.Отлична за цената си.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка