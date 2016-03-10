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Nutraukta gamyba
„TriActive“ antgalis
3 l dulkių talpykla padidina klasikinio „s-bag“ maišelio galimybes ir užtikrina ilgą veikimą.
Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.
Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.
4.7
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
KlaudiaStr
10/03/2016
Polska
Prawdziwa MOC
Ten odkurzacz zmienił moje podejście do sprzątania - z nim lubię odkurzać! Ma tak dużą siłę ssania, że wciągnął coś i to coś całkiem sporego, co było pod szafką (nawet nie chcę wiedzieć, co)... Z nim odkurzenie dywanu, to żaden problem, a dzięki wygodnej szczotce wciąga kurz z wszystkich zakamarków. Jest też bardzo lekki, co ułatwia odkurzanie schodów. Ja wszystkim go polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy
Tyana
07/03/2019
România
Eficient
Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Mariutza
20/02/2019
România
Este minunat
Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac