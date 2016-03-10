GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Itin veiksmingas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas

Nutraukta gamyba

PowerLifeDulkių siurblys su maišeliu

FC8322/09

4.7
| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas
Su naujuoju „Philips PowerLife“ ir ypatingu „TriActive“ antgaliu, kuris pašalina visas dulkes, pasieksite puikių valymo rezultatų.
Peržiūrėti visas naudas

Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • „TriActive“ antgalis

3 l dulkių talpykla ir „s-bag“ maišelis ilgesniam veikimui

3 l dulkių talpykla ir „s-bag“ maišelis ilgesniam veikimui

3 l dulkių talpykla padidina klasikinio „s-bag“ maišelio galimybes ir užtikrina ilgą veikimą.

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

10/03/2016

Polska

Polska

Prawdziwa MOC

Ten odkurzacz zmienił moje podejście do sprzątania - z nim lubię odkurzać! Ma tak dużą siłę ssania, że wciągnął coś i to coś całkiem sporego, co było pod szafką (nawet nie chcę wiedzieć, co)... Z nim odkurzenie dywanu, to żaden problem, a dzięki wygodnej szczotce wciąga kurz z wszystkich zakamarków. Jest też bardzo lekki, co ułatwia odkurzanie schodów. Ja wszystkim go polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Odkurzacz workowy

07/03/2019

România

România

Eficient

Am acest aspirator si pot sa spun ca sun foarte multumita de el, isi face treaba.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

20/02/2019

România

România

Este minunat

Am folosit doar aspiratoare marca Philips si sunt multumita.

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8322/09 Aspirator cu sac

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.