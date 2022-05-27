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  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
  • Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
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Nutraukta gamyba

„Performer Compact“Dulkių siurblys su maišeliu

FC8371/09

4.6
| (37) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Itin veiksmingas. Paprasta naudoti
Naujasis „Philips Performer Compact“ dulkių siurblys – minimalios pastangos ir geriausi valymo rezultatai. Dėl „AirflowMax“ technologijos siurbimo galia ilgiau išlieka didelė. „TriActive“ antgalis efektyviai valo įvairius grindų paviršius.
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Kompaktiškas ir galingas, su „AirflowMax“ technologija

Itin veiksmingas. Paprasta naudoti

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 900 W

  • Priešalerginis filtras

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina stiprų siurbimą

Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgiau* išlaikyti didžiausią siurbimo galią iki visiškai užsipildant maišeliui. Technologija sukurta pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus: 1) unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio paviršių; 2) specialiai sukurtą dulkių kamerą, kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai; 3) aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes neužsikemša, ir tai apsaugo nuo siurbimo galios sumažėjimo.

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir giliai išvalo dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didesnę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalus.

Pridedami antgaliai didžiausiam patogumui

Pridedami antgaliai didžiausiam patogumui

Dulkių siurblys turi integruotus priedus, todėl valant jums nereikės nešiotis papildomų dalių. Siauras antgalis yra ant dėžės ir visada paruoštas naudoti.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-612378
  • Award image VRS_AWARD-961262

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

37

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

2

27/05/2022

Slovenija

Slovenija

Super sesalec

Majhen, lepo vodljiv, odlična moč za preproge in parket.

Argumentai už

Sem popolnoma zadovoljna. Vse.

Argumentai prieš

Ne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Spolehlivost

Používám již asi 5 let, bez problémů, výkonný, kvalitní. Výborná funkce kartáčku na hadici na čalounění, nemusí se měnit hubice

Argumentai už

pohyblivost, výkonnost, jednoduchost ovládání

Argumentai prieš

snad jen zbytečně moc nástavců, používám denně jen dva a stačí

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

05/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje

Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.

Argumentai už

jak usisavač

Argumentai prieš

/

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

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Atsakomybės apribojimai

  1. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).