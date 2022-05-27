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Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
900 W
„TriActive“ antgalis
Unikali „AirflowMax“ technologija padeda ilgiau* išlaikyti didžiausią siurbimo galią iki visiškai užsipildant maišeliui. Technologija sukurta pasitelkus tris optimaliai suderintus elementus: 1) unikalią dulkių talpyklos konstrukciją su briaunomis, kuri sustiprina oro srautą aplink dulkių maišelį ir leidžia išnaudoti visą maišelio paviršių; 2) specialiai sukurtą dulkių kamerą, kad dulkių maišelis išsiskleistų vienodai; 3) aukštos kokybės, neužsikemšančio pluošto dulkių maišelius, kurių poros sugeriant dulkes neužsikemša, ir tai apsaugo nuo siurbimo galios sumažėjimo.
„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir giliai išvalo dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didesnę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalus.
Dulkių siurblys turi integruotus priedus, todėl valant jums nereikės nešiotis papildomų dalių. Siauras antgalis yra ant dėžės ir visada paruoštas naudoti.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
37
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Lenčka
27/05/2022
Slovenija
Super sesalec
Majhen, lepo vodljiv, odlična moč za preproge in parket.
Argumentai už
Sem popolnoma zadovoljna. Vse.
Argumentai prieš
Ne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
Janfiska
04/05/2021
Česká republika
Spolehlivost
Používám již asi 5 let, bez problémů, výkonný, kvalitní. Výborná funkce kartáčku na hadici na čalounění, nemusí se měnit hubice
Argumentai už
pohyblivost, výkonnost, jednoduchost ovládání
Argumentai prieš
snad jen zbytečně moc nástavců, používám denně jen dva a stačí
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
FC8373
05/10/2020
Hrvatska
Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje
Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.
Argumentai už
jak usisavač
Argumentai prieš
/
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).