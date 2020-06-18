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Nutraukta gamyba

PowerLifeDulkių siurblys su maišeliu

FC8453/91

4.1
| (9) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas
Naudodami „Philips PowerLife“ dulkių siurblį su ypatingu „TriActive“ antgaliu puikiai išsiurbsite bet kokią grindų dangą.
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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • 1500 W

  • „TriActive“ antgalis

3 litrų „s-bag“, kad naudotumėtės ilgai

3 litrų „s-bag“, kad naudotumėtės ilgai

Šis didelis „Philips“ dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai teks jį keisti.

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną

Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.1

iš 5

9

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

18/06/2020

България

България

Страхотна прахосмукачка.

Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.

Argumentai už

Практична е.

Argumentai prieš

Трудно намирам торбички.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

23/07/2017

България

България

Patvirtintas pirkėjas

По данни от съпругата продукта, който е прахосмукачка има отлични характеристики

"Операторката" е много доволна и я препоръча на сестра си и други нейни приятелки. Първите два дни почти не слизаше от нея. Сега вече су поуспокои, за което и аз съм доста доволен. Хиляди благодарности от "половинката" на "операторката".

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

26/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

ODLICAN PROIZVOD

Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

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