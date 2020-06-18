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Nutraukta gamyba
1500 W
„TriActive“ antgalis
Šis didelis „Philips“ dulkių surinkimo maišelis leidžia optimaliai jį išnaudoti, o tai reiškia, kad ne taip dažnai teks jį keisti.
Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.
Ergonomiškos formos rankeną patogu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.
4.1
iš 5
9
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
ivosim
18/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка.
Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.
Argumentai už
Практична е.
Argumentai prieš
Трудно намирам торбички.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Тош68
23/07/2017
България
Patvirtintas pirkėjas
По данни от съпругата продукта, който е прахосмукачка има отлични характеристики
"Операторката" е много доволна и я препоръча на сестра си и други нейни приятелки. Първите два дни почти не слизаше от нея. Сега вече су поуспокои, за което и аз съм доста доволен. Хиляди благодарности от "половинката" на "операторката".
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
CIZMICA81
26/04/2017
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
ODLICAN PROIZVOD
Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom