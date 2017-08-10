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Nutraukta gamyba
„TriActive“ antgalis
Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!
3 l dulkių talpykla padidina klasikinio „s-bag“ maišelio galimybes ir užtikrina ilgą veikimą.
Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ante
10/08/2017
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
Odličan.
Jednostavan za korištenje. Super usisna snaga. Dug kabel. Zadovoljan sam.
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Goga1509
22/07/2017
Hrvatska
Odličan omjer kvalitete i cijene
Odličan proizvod. Vrlo zadovoljna cijenom i kvalitetom.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
marijo
05/07/2017
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
lijep dizajn i jaka usisna snaga i zadovoljstvo čiščenja
izvrsan proizvod ,lijep dizanj a jaka snaga čiščenja .Svakom bi preporučio ovaj proizvod jednostavno najbolji na tržištu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom