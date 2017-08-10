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  • Itin veiksmingas

Nutraukta gamyba

PowerLifeDulkių siurblys su maišeliu

FC8457/91

4.7
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin veiksmingas
Su naujuoju „Philips PowerLife“ ir ypatingu „TriActive“ antgaliu, kuris pašalina visas dulkes, pasieksite puikių valymo rezultatų.
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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • „TriActive“ antgalis

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!

3 l dulkių talpykla ir „s-bag“ maišelis ilgesniam veikimui

3 l dulkių talpykla ir „s-bag“ maišelis ilgesniam veikimui

3 l dulkių talpykla padidina klasikinio „s-bag“ maišelio galimybes ir užtikrina ilgą veikimą.

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Valykite patogiai dėl lengvo aliuminio vamzdžio

Lengvas, aliumininis dulkių siurblio vamzdis patogus naudoti ir nešioti. 2 dalių teleskopinis vamzdis lengvai reguliuojamas, kad galėtumėte nustatyti reikiamą aukštį.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679595

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

10/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

Odličan.

Jednostavan za korištenje. Super usisna snaga. Dug kabel. Zadovoljan sam.

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

22/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan omjer kvalitete i cijene

Odličan proizvod. Vrlo zadovoljna cijenom i kvalitetom.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

05/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

lijep dizajn i jaka usisna snaga i zadovoljstvo čiščenja

izvrsan proizvod ,lijep dizanj a jaka snaga čiščenja .Svakom bi preporučio ovaj proizvod jednostavno najbolji na tržištu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife FC8457/92 Usisavač s vrećicom

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