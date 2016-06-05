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Nutraukta gamyba
„AirflowMax“ technologija
„TriActive+“ antgalis
„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!
„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.
Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!
Apdovanojimai
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ewa22
05/06/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
dobrze wciąga i jest odpowiedniej wielkości
[Employee of philipsglobal] bardzo dobry odkurzacz z którego jestem zadowolona
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Jeni55
05/03/2019
România
Produs foarte bun
Silentios,usor ,aspira foarte bine .ajutor de nadejne in curatenie. Este usor de depozitat si dupa aspirare nu se simte in aer ca s-a folosit aspiratorul,are un filtru foarte bun.recomand.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Arnostek
12/12/2015
Česká republika
Skvělý výroběk
Splňuje vše co jsme od něho s rodinou očekávali. Jednoduchý, výkonný a za skvělou cenu. Určitě doporučuji!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Pagal „Philips“ vidinius matavimus