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Nutraukta gamyba

Performer ActiveDulkių siurblys su maišeliu

FC8526/09

1
| (1) Apžvalga
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips Performer Active“ valo nepriekaištingai, nes jame įdiegta „AirflowMax“ technologija ir naudojamas „TriActive+ “ antgalis, kuris pašalina visas dulkes.
Peržiūrėti visas naudas

Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • „AirflowMax“ technologija

  • „TriActive+“ antgalis

  • Laikantiesiems gyvūnus

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

Moderni „AirflowMax“ technologija užtikrina puikų veikimą

„AirflowMax“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelė siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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1.0

iš 5

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Apžvalga

5
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15/08/2019

Slovenija

Slovenija

razočaranje na celi črti!

Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

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