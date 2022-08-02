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Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
900 W
4 l
Nuotolinis valdymas
Dėl unikalaus dizaino dulkių surinkimo kameros maksimaliai padidinama talpa, o naudojant neužsikemšantį dulkių surinkimo maišelį – oro srautas, todėl stipri siurbimo galia išlaikoma iki užsipildant dulkių surinkimo maišeliui.
Didelio našumo 900 W variklis pasižymi didele siurbimo galia, kad giliai valytų.
Su „TriActive+“ antgaliu ir didele siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių*.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
38
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
clayman
02/08/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dobrý výrobek
Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.
Argumentai už
Vysoký výkon, bohaté příslušenství
Argumentai prieš
Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Driver-C
07/01/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výborný vysavač
Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Já34
14/12/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Výborný vysavač
Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.
Argumentai už
použití na různé typy podlah, velký sací výkon
Argumentai prieš
zatím o žádných nevím
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
99,9 % dulkių surinkimas nuo kietų grindų su siaurais įrankiais (IEC62885-2). Filtravimo efektyvumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.
Apskaičiuota keičiant dulkių maišelį, kai prarandama 80 % siurbimo galios, palyginti su klasikiniu popieriniu maišeliu FC8019/01; matuojama viduje naudojant „Philips“ FC895x/09 asortimentą.