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  • Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*
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  • Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*
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Nutraukta gamyba

Performer ActiveDulkių siurblys su maišeliu

FC8652/01

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*
Naudodamiesi naujuoju „Philips Performer Active“ siurbsite švariau, nes jame įdiegta „Airflow Plus“ technologija ir sumontuotas galingas 2000 W variklis
Peržiūrėti visas naudas

Su „Airflow Max“ technologija ir 4 l dulkių talpykla

Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*

  • 2000 V

  • „AirflowMax“ technologija

  • EPA 10 filtras

Moderni „Airflow Max“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą

Moderni „Airflow Max“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą

„Airflow Max“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir išgaunama maksimali siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

2000 W variklis generuoja maks. 400 siurbiamąją galią

2000 W variklis generuoja maks. 400 siurbiamąją galią

2000 W variklis generuoja maks. 400 siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus valymas.

4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

08/03/2019

România

România

recomand

„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

22/04/2015

România

România

Super tare

Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

16/04/2014

Polska

Polska

Jest zdecydowanie wart swojej ceny.

Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

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  1. Rezultatai lyginami su „Philips PowerLife“, bandymai atlikti įmonės viduje 2013 m. rugpjūčio mėn.