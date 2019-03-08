30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2000 V
„AirflowMax“ technologija
EPA 10 filtras
„Airflow Max“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir išgaunama maksimali siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!
2000 W variklis generuoja maks. 400 siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus valymas.
Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
BMary
08/03/2019
România
recomand
„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
CosminDaniel
22/04/2015
România
Super tare
Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
TomekWu
16/04/2014
Polska
Jest zdecydowanie wart swojej ceny.
Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Rezultatai lyginami su „Philips PowerLife“, bandymai atlikti įmonės viduje 2013 m. rugpjūčio mėn.