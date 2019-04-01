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Nutraukta gamyba
2100 W
„AirflowMax“ technologija
EPA 10 filtras
„Airflow Max“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir išgaunama maksimali siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!
2000 W variklis generuoja maks. 425 siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus valymas.
Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
iAlexeus
01/04/2019
Україна
Супер пилосос
Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Емма
22/06/2020
България
Много добър продукт!
Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.
Argumentai už
Съотношението цена - качество е удовлетворително.
Argumentai prieš
Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Rezultatai lyginami su „Philips PowerLife“, bandymai atlikti įmonės viduje 2013 m. rugpjūčio mėn.