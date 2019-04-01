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  • Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*
  • Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*

Nutraukta gamyba

Performer ActiveDulkių siurblys su maišeliu

FC8658/01

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*
Naudodamiesi naujuoju „Philips Performer Active“ siurbsite švariau, nes jame įdiegta „Airflow Plus“ technologija ir sumontuotas galingas 2100 W variklis
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Su „Airflow Max“ technologija ir 4 l dulkių talpykla

Maksimali siurbimo galia – geresni valymo rezultatai*

  • 2100 W

  • „AirflowMax“ technologija

  • EPA 10 filtras

Moderni „Airflow Max“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą

Moderni „Airflow Max“ technologija užtikrina išskirtinį siurbimą

„Airflow Max“ technologija maksimaliai padidina oro srautą, todėl dulkių maišelis prisipildo tolygiai ir išgaunama maksimali siurbimo galia, net maišeliui prisipildžius!

2000 W variklis generuoja maks. 425 siurbiamąją galią

2000 W variklis generuoja maks. 425 siurbiamąją galią

2000 W variklis generuoja maks. 425 siurbiamąją galią, kad būtų užtikrintas puikus valymas.

4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

4 l dulkių talpa – ilgesnis valymas

Specialiai sukurta 4 l dulkių kamera leidžia optimaliai išnaudoti dulkių maišelį, todėl galite valyti ilgiau.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Супер пилосос

Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

22/06/2020

България

България

Много добър продукт!

Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.

Argumentai už

Съотношението цена - качество е удовлетворително.

Argumentai prieš

Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

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Atsakomybės apribojimai

  1. Rezultatai lyginami su „Philips PowerLife“, bandymai atlikti įmonės viduje 2013 m. rugpjūčio mėn.