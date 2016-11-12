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  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
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  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
  • Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas

Nutraukta gamyba

PowerPro ExpertDulkių siurblys be maišelio

FC9723/09

4.8
| (66) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas
„Philips PowerPro Expert“ dulkių siurblys be maišelio perkelia valymą į kitą lygmenį. Su „PowerCyclone 6“ ir „TriActiveMax“ antgaliu puikiai išvalysite bet kokias grindis. Dėžė pagaminta taip, kad ją būtų lengva ištuštinti.
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Lengvas dulkių pašalinimas

Philips power pro expert - 40% efektyvesnis dulkių siurbimas

  • „Parquet+“

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!

„PowerCyclone 6“ nepriekaištingai atskiria dulkes ir orą

„PowerCyclone 6“ nepriekaištingai atskiria dulkes ir orą

Geriausi valymo rezultatai akimirksniu su 3 veiksmingų žingsnių „PowerCyclone 6“ technologija: 1) dėl tiesios ir glotnios oro įleidimo angos oras greitai patenka į „PowerCyclone“; 2) lenktas oro praleidimo takas padidina į cikloninę kamerą kylančio oro greitį; 3) ciklono viršuje oro išleidimo mentės veiksmingai nuo oro atskiria dulkes.

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis puikiai surenka visas dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis puikiai surenka visas dulkes

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes. 1) Švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes. 2) Traukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą. 3) Išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

66

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

12/11/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny

Lekki, poręczny,bardzo dokładnie zbiera kurz. Zalety odkurzacz cyklonowego.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy

07/05/2019

România

România

EXCELENT

Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

14/01/2018

România

România

Acest produs este ok pentru casa si familie

Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

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Atsakomybės apribojimai

  1. Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su populiariausiu Europoje dulkių siurbliu. 2014 m . vasario–balandžio mėn. tyrimą ant kilimo dangos atliko nepriklausomas bandymų institutas laikydamasis DIN EN 60312/11/2008 reikalavimų