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Nutraukta gamyba
„Parquet+“
Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!
Geriausi valymo rezultatai akimirksniu su 3 veiksmingų žingsnių „PowerCyclone 6“ technologija: 1) dėl tiesios ir glotnios oro įleidimo angos oras greitai patenka į „PowerCyclone“; 2) lenktas oro praleidimo takas padidina į cikloninę kamerą kylančio oro greitį; 3) ciklono viršuje oro išleidimo mentės veiksmingai nuo oro atskiria dulkes.
„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes. 1) Švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes. 2) Traukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą. 3) Išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
66
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
klient22
12/11/2016
Polska
Wart swojej ceny
Lekki, poręczny,bardzo dokładnie zbiera kurz. Zalety odkurzacz cyklonowego.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy
LAVINIA78
07/05/2019
România
EXCELENT
Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Miha88
14/01/2018
România
Acest produs este ok pentru casa si familie
Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su populiariausiu Europoje dulkių siurbliu. 2014 m . vasario–balandžio mėn. tyrimą ant kilimo dangos atliko nepriklausomas bandymų institutas laikydamasis DIN EN 60312/11/2008 reikalavimų