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Visos serijos

  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
  • Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“

Nutraukta gamyba

PowerPro UltimateDulkių siurblys be maišelio

FC9922/09

4.6
| (11) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“
Naujasis „Philips PowerPro Ultimate“ dulkių siurblys be maišelio pasižymi išskirtine valymo kokybe. „PowerCyclone 7“ nepriekaištingai atskiria dulkes ir orą. „TriActiveMax“ antgalis puikiai valo visas grindis.
Peržiūrėti visas naudas

Dulkių pašalinimas be jokios netvarkos

Puikus efektyvumas su „PowerCyclone“

  • 2,2 l, „NanoClean“

  • „Super Turbo“ šepetys

„PowerCyclone 7“ ilgiau išlaiko stipraus siurbimo galią

„PowerCyclone 7“ ilgiau išlaiko stipraus siurbimo galią

„PowerCyclone 7“ aerodinaminio dizaino technologija sumažina oro pasipriešinimą ir užtikrina geriausius valymo rezultatus 3 veiksmingais etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos; 2) lenktas ortakis padidina greitį ir nukreipia orą aukštyn į cikloninę kamerą; 3) ciklono viršuje oro išleidimo mentės veiksmingai nuo oro atskiria dulkes.

Universalus antgalis

Universalus antgalis

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes atlikdamas 3 valymo veiksmus vienu metu: 1) specialaus dizaino pado plokštelė švelniai praskleidžia kilimo medžiagą ir pašalina įsiskverbusius nešvarumus; 2) per didelę angą priekyje įtraukiamos didesnės dalelės; 3) šoniniai šepečiai puikiai išvalo pagal grindjuostes.

„Super Turbo“ šepetys, kad ant kilimų neliktų augintinių plaukų

„Super Turbo“ šepetys, kad ant kilimų neliktų augintinių plaukų

„Super Turbo“ šepetys puikiai surenka plaukus nuo kiliminės dangos.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

11

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

18/02/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Единствената прахосмукачка, от която имате нужда

Просто ме кара да харесвам чистенето! Толкова е добра, че чистя за 1/3-та от стандартното време за почистване. Минаваш веднъж и готово! Наистина е страхотна!

Argumentai už

мощна и лесна за подръжка

Argumentai prieš

не е толкова портативна колкото по-малките модели

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

22/01/2020

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Прахосмукачката в перфектна

Прахосмукачката е чудесна!Лесна е за работа,лесна за обслужване и най-важното чисти страхотно.Тиха е и дистанционното на дръжката е голямо удобство.Накрайниците също влязоха мудесно в употреба и с тях мудесно се обира праха от всички мебели.

Argumentai už

Тиха е,мощна,достанционното е много удобно

Argumentai prieš

няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба

08/12/2019

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Skvělý výkon v ultra designu

Tento vysavač máme cca dva týdny a splňuje naše očekávání. Má výborný výkon a ultra super design. Oceňujeme hodně příslušenství, zejména super turbo kartáč na zvířecí chlupy. Je zde hlavně vidět rozdíl mezi levným vysavačem a pořádným vysavačem se kterým opravdu uklidíte hravě. Skvělý je také větší objem nádoby, která vystačí na celý úklid i většího bytu. Možnost výborně vysát jak tvrdé podlahy tak i koberce.Takže prozatím jsme spokojení a nadšení.

Argumentai už

vysoký výkon, ultra design, užitečné příslušenství, velká nádoba, kvalitní zpracování, pohodlný úklid tvrdých podlahách i koberců, možnost ovládání přímo z rukojeti

Argumentai prieš

vyšší cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.