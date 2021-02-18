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Nutraukta gamyba
2,2 l, „NanoClean“
„Super Turbo“ šepetys
„PowerCyclone 7“ aerodinaminio dizaino technologija sumažina oro pasipriešinimą ir užtikrina geriausius valymo rezultatus 3 veiksmingais etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos; 2) lenktas ortakis padidina greitį ir nukreipia orą aukštyn į cikloninę kamerą; 3) ciklono viršuje oro išleidimo mentės veiksmingai nuo oro atskiria dulkes.
„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes atlikdamas 3 valymo veiksmus vienu metu: 1) specialaus dizaino pado plokštelė švelniai praskleidžia kilimo medžiagą ir pašalina įsiskverbusius nešvarumus; 2) per didelę angą priekyje įtraukiamos didesnės dalelės; 3) šoniniai šepečiai puikiai išvalo pagal grindjuostes.
„Super Turbo“ šepetys puikiai surenka plaukus nuo kiliminės dangos.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
11
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Митко_Сф
18/02/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Единствената прахосмукачка, от която имате нужда
Просто ме кара да харесвам чистенето! Толкова е добра, че чистя за 1/3-та от стандартното време за почистване. Минаваш веднъж и готово! Наистина е страхотна!
Argumentai už
мощна и лесна за подръжка
Argumentai prieš
не е толкова портативна колкото по-малките модели
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
Oliata
22/01/2020
България
Patvirtintas pirkėjas
Прахосмукачката в перфектна
Прахосмукачката е чудесна!Лесна е за работа,лесна за обслужване и най-важното чисти страхотно.Тиха е и дистанционното на дръжката е голямо удобство.Накрайниците също влязоха мудесно в употреба и с тях мудесно се обира праха от всички мебели.
Argumentai už
Тиха е,мощна,достанционното е много удобно
Argumentai prieš
няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Прахосмукачка без торба
skupy
08/12/2019
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Skvělý výkon v ultra designu
Tento vysavač máme cca dva týdny a splňuje naše očekávání. Má výborný výkon a ultra super design. Oceňujeme hodně příslušenství, zejména super turbo kartáč na zvířecí chlupy. Je zde hlavně vidět rozdíl mezi levným vysavačem a pořádným vysavačem se kterým opravdu uklidíte hravě. Skvělý je také větší objem nádoby, která vystačí na celý úklid i většího bytu. Možnost výborně vysát jak tvrdé podlahy tak i koberce.Takže prozatím jsme spokojení a nadšení.
Argumentai už
vysoký výkon, ultra design, užitečné příslušenství, velká nádoba, kvalitní zpracování, pohodlný úklid tvrdých podlahách i koberců, možnost ovládání přímo z rukojeti
Argumentai prieš
vyšší cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9922/09 Bezsáčkový vysavač