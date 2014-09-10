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  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01

Nutraukta gamyba

Garų lygintuvas

GC1010/01

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitis ir efektyvumas garantuoti

Garų lygintuvas turi tris garų nustatymo padėtis, aliuminio padą ir integruotą kalkių šalinimo funkciją.

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Lyginimo prekių ženklas

Greitam lyginimui pritaikyta pado plokštė

Greitis ir efektyvumas garantuoti

Pasiektos temp. lemputė

Pasiektos temp. lemputė

Indikatoriaus lemputė užgęsta, kai pasiekiama reikiama lyginimo temperatūra

Nuosėdų šalinimas apsaugos lygintuvą nuo nuosėdų kaupimosi

Nuosėdų šalinimas apsaugos lygintuvą nuo nuosėdų kaupimosi

Naudodami kalkių nuosėdų šalinimo funkciją galite paprastai praskalauti „Philips“ lygintuvą ir pašalinti iš jo kalkių daleles. Tai pailgina jūsų lygintuvo eksploatavimo laiką.

Šlifuotas lygintuvo padas

Šlifuotas lygintuvo padas

Šlifuotas lygintuvo padas

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

10/09/2014

Polska

Polska

Żelazko, które bardzo dobrze prasuje

Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1010 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1010 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA

TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1010 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1010 Żelazko parowe

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