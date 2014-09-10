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Garų lygintuvas turi tris garų nustatymo padėtis, aliuminio padą ir integruotą kalkių šalinimo funkciją.
Lyginimo prekių ženklas
Indikatoriaus lemputė užgęsta, kai pasiekiama reikiama lyginimo temperatūra
Naudodami kalkių nuosėdų šalinimo funkciją galite paprastai praskalauti „Philips“ lygintuvą ir pašalinti iš jo kalkių daleles. Tai pailgina jūsų lygintuvo eksploatavimo laiką.
Šlifuotas lygintuvo padas
Apdovanojimai
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Jola28
10/09/2014
Polska
Żelazko, które bardzo dobrze prasuje
Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1010 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1010 Żelazko parowe
NATALIA1987
07/11/2013
Polska
TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA
TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1010 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1010 Żelazko parowe