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Garų lygintuvas

GC1010/01

Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Steam iron

  • PDF fail., 659.3 kB
  • 13 March 2026

Garų lygintuvas turi tris garų nustatymo padėtis, aliuminio padą ir integruotą kalkių šalinimo funkciją.

  • PDF fail.
  • 26 June 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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