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Nutraukta gamyba

Garinis lygintuvas

GC1433/30

4.9
| (14) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengva ir veiksminga
Šiuo patogiu lygintuvu lyginti bus lengva ir veiksminga, o dėl didelio garų srauto ir nelimpančio pado plokštės lygintuvas slys lengvai. Su patogiu lygintuvu nuo šiol lyginti bus lengviau.
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Lyginimo prekių ženklas

3 būdai, kad lyginti būtų lengviau

Lengva ir veiksminga

  • 2000 W

  • Kalkių šalinimas

  • Nelipnus lygintuvo padas

Iki 2000 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą

Iki 2000 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą

Iki 2000 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą.

Nepertraukiami garai iki 25 g/min. gerai šalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 25 g/min. gerai šalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 25 g/min. gerai šalina raukšles.

Garų pliūpsnis iki 90 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Garų pliūpsnis iki 90 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Lygintuvo 90 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

14

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

15/11/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою

Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1433/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1433/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Задоволення від прасування

Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1433/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1433/30 Парова праска

07/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції

Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1433/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GC1433/30 Парова праска

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