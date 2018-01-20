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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Lyginimo lentos danga pagaminta iš 100 % medvilnės, kurios apačioje yra porolonas ir veltinio sluoksniai. Toks derinys sukuria patogų ir lygų lyginimo paviršių.
Lyginimo lentos aukštį po lenta esančia svirtimi nesunku nustatyti pagal savo ūgį. Aukštis gali būti nuo 70 iki 94 cm.
Kuriant šią lyginimo lentą ypatingas dėmesys skirtas stabilumui. Dėl specialaus kojų dizaino ir neslystančių kojų dangtelių lenta yra stabili ir saugi.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
15
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Joanna82
20/01/2018
Polska
Ergonomiczna i wygodna
Bardzo ergononomicznie zaprojektowana deska. Stabilna, ładnie wykonana. Zdecydowanie polecam za tą cenę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy6 Express GC202/30 Deska do prasowania
Honzina
28/07/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Kvalitní výrobek
Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Janča19
19/07/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Snadnější žehlení
S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.
Argumentai už
Stabilní, lehké
Argumentai prieš
Zatím žádné
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno