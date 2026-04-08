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„Easy6 Express“ Lyginimo lenta

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„Easy6 Express“Lyginimo lenta

GC202/30

„Easy6 Express“ Lyginimo lenta

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

Lyginant lyginimo lenta vaidina labai svarbų vaidmenį. Ši „Philips“ lyginimo lenta yra sukurta lyginti garais. Su 6 sumaniais sprendimais lyginti bus lengva ir efektyvu.

  • PDF fail.
  • 8 April 2026

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