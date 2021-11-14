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  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

Nutraukta gamyba

„EasySpeed Plus“Garinis lygintuvas

GC2145/20

4.9
| (17) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
Su „EasySpeed Plus“ išlyginsite greičiau, nes galingi garų srautai įsiskverbia į raukšles, patvarus keraminis lygintuvo padas lengvai slysta, o mūsų lašėjimą stabdanti sistema apsaugo nuo pratekėjimo. Tai yra trys paprasti veiksniai, kad lygintumėte greitai.
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Lyginimo prekių ženklas

Greičiau išlyginsite dėl 3 veiksnių

Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

  • 2100 W

  • 110 g garų pliūpsnis

  • 30 g/min. nepertraukiami garai

  • Keraminis lygintuvo padas

2100 W, kad greitai įkaistų

2100 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Iki 110 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Iki 110 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

Iki 30 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Iki 30 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

17

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Все якраз так, як мені хочеться!

Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Argumentai už

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую

Argumentai už

Потужність якість

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Гарна праска

Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.

Argumentai už

Легко, зручно прасувати.

Argumentai prieš

-

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

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