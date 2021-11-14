30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
2100 W
110 g garų pliūpsnis
30 g/min. nepertraukiami garai
Keraminis lygintuvo padas
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
17
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
14/11/2021
Україна
Все якраз так, як мені хочеться!
Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Argumentai už
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Олена13
09/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую
Argumentai už
Потужність якість
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
27/10/2021
Україна
Гарна праска
Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.
Argumentai už
Легко, зручно прасувати.
Argumentai prieš
-
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска