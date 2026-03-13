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„EasySpeed Plus“ Garinis lygintuvas

Nutraukta gamyba

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„EasySpeed Plus“Garinis lygintuvas

GC2145/20

„EasySpeed Plus“ Garinis lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP fail., 315.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron

  • PDF fail., 437.9 kB
  • 13 March 2026

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