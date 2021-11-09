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  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

Nutraukta gamyba

EasySpeed AdvancedGarų lygintuvas

GC2671/50

4.9
| (19) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
Lyginkite greičiau nuo pradžios iki pabaigos: greitai įkaista, XL dydžio vandens pildymo anga, galingi garų srautai įsiskverbia į raukšles, patvarus, greitai slystantis keraminis lygintuvo padas ir lašėjimą stabdanti sistema. Tai yra penki veiksniai, dėl kurių lyginsite greičiau.
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Lyginimo prekių ženklas

Greičiau lyginsite dėl 5 veiksnių

Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

  • 2300 W

  • 180 g garų padidinimas

  • 35 g/min., nepertraukiami garai

  • Keramikinis lygintuvo padas

2300 W, kad greitai, per 30 sek., įkaistų

2300 W, kad greitai, per 30 sek., įkaistų

Greitai, per 30 sek., įkaista, kad greitai pradėtumėte lyginti

180 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

180 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai lyginamas raukšles.

Iki 35 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Iki 35 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Iki 35 g/min. skleidžiami garai galingam ir stabiliam veikimui

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

19

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую

Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Недорога парова праска

Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари

Argumentai už

Недорога класна праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудовий вибір за свою ціну

Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

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